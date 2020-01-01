В Донецкой области в ДТП три человека погибли, еще три получили травмы

В Донецкой области в городе Торецк произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого, два человека погибли и еще три получили ранения. Об этом в воскресенье, 21 марта, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Как сообщают спасатели, происшествие произошло на перекрестке улиц Центральная и Маяковского. Информация о ДТП поступила в воскресенье в 16.35.

"В результате столкновения двух легковых автомобилей Audi А4 и Mitsubishi Lancer погибли оба водителя. Их тела пришлось деблокировать с помощью гидравлического инструмента", - говорится в сообщении.

Кроме того, пострадали еще три человека - в 2001, 2002 и 2005 годов рождения. Их госпитализировали в больницу в Торецке.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

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