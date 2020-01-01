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В Донецкой области в ДТП три человека погибли, еще три получили травмы

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Во время столкновения двух автомобилей в дорожно-транспортном происшествии погибли оба водителя.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП
ДСНС

В Донецкой области в городе Торецк произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого, два человека погибли и еще три получили ранения. Об этом в воскресенье, 21 марта, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Как сообщают спасатели, происшествие произошло на перекрестке улиц Центральная и Маяковского. Информация о ДТП поступила в воскресенье в 16.35. 

"В результате столкновения двух легковых автомобилей Audi А4 и Mitsubishi Lancer погибли оба водителя. Их тела пришлось деблокировать с помощью гидравлического инструмента", - говорится в сообщении. 

Кроме того, пострадали еще три человека - в 2001, 2002 и 2005 годов рождения. Их госпитализировали в больницу в Торецке.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Ранее на этой неделе в Харьковской области шесть человек пострадали в ДТП. Возле села Шестаково столкнулись два автомобиля – Tesla под управлением 58-летнего водителя и Nissan X-Trail под управлением 37-летнего мужчины.

Также стало известно, что в Ровенской области подростки устроили смертельное ДТП. Парень взял у родственника автомобиль Audi А6 и разбился насмерть, покалечив еще и троих друзей.

Возле столичного зоопарка произошло серьезное ДТП с опрокидыванием

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Теги: ДТП, авария, жертвы, Донецкая область
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Источник: korrespondent.net

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