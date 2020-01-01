У Авакова готовят подозрения из-за протестов под ОП

В МВД заявляют, что у них задокументирована и имеется видео каждой секунды атаки на Офис президента.

Министерство внутренних дел Украины готовит ряд подозрений в связи с протестами у Офиса президента в субботу. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире ICTV.

"У нас задокументирована каждая секунда каждого действия. Уже предъявлено подозрение гражданину, который разбивал стекло в Офисе президента. Готовится ряд подозрений, обоснованных, каждая из них будет подкреплена видеозаписью с указанием - кто, в какой момент, что сделал", - сказал Геращенко.

Он отметил, что "каждый, кто нанес ущерб государственному имуществу, а это наше имущество, потому что с наших налогов строились здания, из налогов будет финансироваться чистка этих зданий, поэтому каждый получит за деяния свои". Геращенко также пообещал "провокаторам достойный, жесткий, законный ответ".

Напомним, 20 марта у Офиса президента прошла масштабная акция в поддержку активиста Сергея Стерненко. Ее участники разрисовали админздание и обстреляли его из пиротехники.

Как сообщили на Банковой, протестующие нанесли зданию ОП ущерб на сумму не менее двух миллионов гривен. Сейчас ГУД подбирает компании для ремонта Офиса президента.

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