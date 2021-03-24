В Украине умерла военнослужащая, получившая прививку от COVID-19

Молодая женщина внезапно потеряла сознание, после чего ей немедленно вызвали скорую помощь.

В Одесской области умерла военнослужащая, которая несколько дней назад вакцинировалась от коронавируса УНІАН

В Одесской области умерла военнослужащая - контрактница, которая недавно вакцинировалась от COVID-19. В воскресенье, 21 марта, она получила прививку от коронавируса перед отправкой в зону проведения ООС. Об этом во вторник, 23 марта, сообщило командование Медицинских сил ВСУ.

"Сегодня, в Одесской области, за пределами воинской части, во внеслужебное время, внезапно потеряла сознание женщина-военнослужащий военной службы по контракту. Сослуживцами была вызвана скорая медицинская помощь и сообщена медицинская служба воинской части. Прибыв на место происшествия военные и гражданские медики проводили реанимационные мероприятия, которые, к сожалению, не имели успеха. Военнослужащая, в ближайшее время должна была быть привлечена к выполнению служебно-боевых задач в районе проведения ООС поэтому 21 марта с соблюдением всех алгоритмов получила прививку от COVID-19", - сообщается на странице командования Медсил ВСУ на странице в Facebook во вторник вечером.

Военные медики подчеркнули, что прививка была осуществлена мобильной бригадой по иммунизации от Департамента здравоохранения Одесской ОГА, которая работает с начала вакцинации и приобрела опыт.

По словам начальника медицинской службы воинской части, где погибшая проходила службу, по состоянию на утро 23 марта жалоб на состояние здоровья женщина не высказывала.

"Из анамнеза она страдала гипертонической болезнью", - добавили в командовании Медсил.

Пока неизвестно, связана ли смерть женщины с вакцинацией от коронавируса. На 24 марта, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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