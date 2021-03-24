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Илья Кива может получить степень кандидата наук

Комментариев: 1
Депутат в своей научной работе исследует влияние гражданского общества на правоохранителей.
Кива готовится к защите диссертации
Кива готовится к защите диссертации
facebook.com/kivailya

Народный депутат, член парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива может скоро стать кандидатом наук по государственному управлению. он намерен защитить работу о влиянии гражданского общества на регулирование правохранительной деятельности в Евросоюзе и Украине. Сообщение об этом опубликовано на сайте Министерства образования и науки.

Тема кандидатской диссертации - "Механизм влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)" (специальность 25.00.02 - механизмы государственного управления).

Научным руководителем Ильи Кивы указан профессор Владимир Гурковский, заместитель директора Всеукраинской общественной организации "Центр исследования проблем публичного управления".

Диссертацию к защите принял Спецсовет Д 26.891.02  Института подготовки кадров государственной службы занятости Министерства социальной политики Украины.

Оппонентами диссертанта указаны:

Алина Помаза-Пономаренко, доктор наук, начальник научного отдела проблем государственной безопасности учебно-научно-производственного центра Национального университета гражданской защиты Украины ГСЧС Украины;

Ирина Жукова, кандидат наук, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Учебно-научного института менеджмента и психологии Государственного учреждения высшего образования Университет менеджмента образования.

Согласно справке "Чесно", у депутата два высших образования – он окончил юридический университет им. Ярослава Мудрого по специальности "правоведение" и Национальную академию внутренних дел Украины по специальности "право". Кива также учился на педагога-психолога.

Ранее народный депутат Илья Кива пояснил, откуда у него внедорожник Toyota Land Cruiser 2019 года выпуска, который он указал в декларации.

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Теги: наука, кандидат, диссертация, Илья Кива
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Mmgpjfg    24.03.2021, 06:59
Оценка:  0
Mmgpjfg
За деньги у нас и такой дебил может получить степень КН...
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