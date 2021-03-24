От коронавируса умер митрополит ПЦУ

Митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний Махота болел пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией.

В Хмельницком от последствий коронавируса умер митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний Махота (ПЦУ), сообщает Общественное. Подолье.

"В Хмельницком на 55 году жизни скончался Высокопреосвященнейший митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Православной церкви Украины Антоний (Махота)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что митрополит лечился от пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией.

Известно, что митрополита похоронят в Хмельницком.

В 1996 году он был рукоположен в епископы и назначен епископом Симферопольским и Крымским, а в 1997 году назначен епископом Хмельницким и Каменец-Подольским, управляющим Хмельницкой епархией. В 2004 году был возведен в сан архиепископа, а в 2012 году - в сан митрополита.15 декабря 2018 года вместе со всеми другими архиереями УПЦ КП принял участие в Объединительном соборе в храме Святой Софии.

В объединенной поместной Православной Церкви Украины был заместителем председателя Синодальной Уставной комиссии.

Напомним, в октябре прошлого года от коронавируса также умер епископ-помощник Каменец-Подольской епархии Римо-Католической церкви Ян Немец.

Накануне сообщалось, что в Украине за сутки умерли 333 больных коронавирусом - это рекорд с начала пандемии.

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