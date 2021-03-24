От коронавируса умер митрополит ПЦУ
В Хмельницком от последствий коронавируса умер митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний Махота (ПЦУ), сообщает Общественное. Подолье.
"В Хмельницком на 55 году жизни скончался Высокопреосвященнейший митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Православной церкви Украины Антоний (Махота)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что митрополит лечился от пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией.
Известно, что митрополита похоронят в Хмельницком.
В 1996 году он был рукоположен в епископы и назначен епископом Симферопольским и Крымским, а в 1997 году назначен епископом Хмельницким и Каменец-Подольским, управляющим Хмельницкой епархией. В 2004 году был возведен в сан архиепископа, а в 2012 году - в сан митрополита.15 декабря 2018 года вместе со всеми другими архиереями УПЦ КП принял участие в Объединительном соборе в храме Святой Софии.
В объединенной поместной Православной Церкви Украины был заместителем председателя Синодальной Уставной комиссии.
Напомним, в октябре прошлого года от коронавируса также умер епископ-помощник Каменец-Подольской епархии Римо-Католической церкви Ян Немец.
Накануне сообщалось, что в Украине за сутки умерли 333 больных коронавирусом - это рекорд с начала пандемии.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet