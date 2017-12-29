Погода на неделю: какой будет первая неделя января

Украинцев в начале 2018 года ждет мягкая зима. Морозов как таковых не будет.

В Украине в начале 2018 года будет мягкая теплая зима depositphotos.com

В первую неделю января в Украине не прогнозируют сильных морозов, но местами будут сильные осадки - дождь и/или снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода 2 января meteo.gov.ua

Во вторник, 2 января, сильный дождь с мокрым снегом ожидают в Карпатах. В Киеве тоже могут быть осадки, но метелей и морозов не обещают (до + 5 днем).

На остальной территории Украины во вторник должно быть сухо. На юге, в Одессе и Крыму, воздух может прогреться до 9 градусов выше нуля.

Погода 3 января meteo.gov.ua

В среду, 3 января, на правобережной Украине прогнозируют осадки в виде дождя или снега, тогда как на левом берегу Днепра будет преимущественно малооблачно. В большинстве регионов будет плюсовая температура, слабый мороз может быть только ночью. В Киеве на 2 января обещают 1..3 градуса ночью и до 5 тепла днем.

В Крыму в среду будет теплей всего - до +11.

Погода 4 января meteo.gov.ua

В четверг, 4 января, температурный режим особо не изменится, в большинстве регионов будет от 3 до 7 градусов в светлое время суток, возможны осадки.

Холодней всего в четверг будет на крайнем востоке, в Луганской области, где ночью столбик термометра может показывать до двух градусов мороза.

Погода 5 января meteo.gov.ua

В пятницу, 5 января, во всех областях, кроме южных, прогнозируют небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом. В Киеве стабильно +3...+5 градусов.

Любителей лыжных курортов стоит предупредить, что в Карпатах днем тоже держится плюсовая температура, а ночью она колеблется в районе нуля.

Напомним, 10 декабря в Киеве прошел сильный снегопад. Мэр Киева Виталий Кличко поздно вечером проверил, как убирают столичные улицы во время первого снегопада.