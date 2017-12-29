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Погода на неделю: какой будет первая неделя января

Комментариев: 66
Украинцев в начале 2018 года ждет мягкая зима. Морозов как таковых не будет.
В Украине в начале 2018 года будет мягкая теплая зима
В Украине в начале 2018 года будет мягкая теплая зима
depositphotos.com

В первую неделю января в Украине не прогнозируют сильных морозов, но местами будут сильные осадки - дождь и/или снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода 2 января
Погода 2 января
meteo.gov.ua

Во вторник, 2 января, сильный дождь с мокрым снегом ожидают в Карпатах. В Киеве тоже могут быть осадки, но метелей и морозов не обещают (до + 5 днем).

На остальной территории Украины во вторник должно быть сухо. На юге, в Одессе и Крыму, воздух может прогреться до 9 градусов выше нуля.

Погода 3 января
Погода 3 января
meteo.gov.ua

В среду, 3 января, на правобережной Украине прогнозируют осадки в виде дождя или снега, тогда как на левом берегу Днепра будет преимущественно малооблачно. В большинстве регионов будет плюсовая температура, слабый мороз может быть только ночью. В Киеве на 2 января обещают 1..3 градуса ночью и до 5 тепла днем.

В Крыму в среду будет теплей всего - до +11.

Погода 4 января
Погода 4 января
meteo.gov.ua

В четверг, 4 января, температурный режим особо не изменится, в большинстве регионов будет от 3 до 7 градусов в светлое время суток, возможны осадки.

Холодней всего в четверг будет на крайнем востоке, в Луганской области, где ночью столбик термометра может показывать до двух градусов мороза.

Погода 5 января
Погода 5 января
meteo.gov.ua

В пятницу, 5 января, во всех областях, кроме южных, прогнозируют небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом. В Киеве стабильно +3...+5 градусов.

Любителей лыжных курортов стоит предупредить, что в Карпатах днем тоже держится плюсовая температура, а ночью она колеблется в районе нуля.

Напомним, 10 декабря в Киеве прошел сильный снегопад. Мэр Киева Виталий Кличко поздно вечером проверил, как убирают столичные улицы во время первого снегопада.

Кличко проверяет, как чистят Киев
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Теги: погода на неделю, погода в украине, прогноз погоды
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Источник: bigmir)net

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Комментариев (66)
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Колишній-східняк    06.11.2017, 22:37
Оценка:  0
Колишній-східняк
Аби лише не було довгих морозів по чорнотропу. А взагалі - чудова перспектива на хороший врожай в 2018-му.
vfnhjcrby  (аноним)  30.10.2017, 21:01
Оценка:  -1
vfnhjcrby
классно,ни горячей воды с мая, ни отопления... россия точно немытая
Шкиряк_и_Зорин    17.10.2017, 19:38
Оценка:  +4
Шкиряк_и_Зорин
-Бабьего лета не будет.
-А бабы?..
-Бабы будут.
-Тогда пофиг!..
neuromus    10.10.2017, 10:14
Оценка:  +4
neuromus
Традиционно включат отопительный сезон, а через пару дней поднимется температура снаружи и будем открывать балконы и отапливать улицу. А сейчас клацайте зубами. Почему нельзя сделать отопление зависимым от температуры в помещении????
Колишній-східняк    06.11.2017, 22:37
Оценка:  0
Колишній-східняк
оказывается, для системы центрального отопления это действительно проблематично. На Западе вопрос решен радикальным способом - в каждую квартиру подается только холодная вода и электричество. А там уже работает система локального отопления и водонагрева. Дорого сначала, но экономно в конечном итоге.
lomlomlom    03.10.2017, 00:34
Оценка:  +1
lomlomlom
А при чем здесь Central Park of NewYork City на главной зачтавке статьи, или нет красивых осенних Украинских пейзажев?
БЕЗУМЕЦ++    02.10.2017, 18:50
Оценка:  +2
БЕЗУМЕЦ++
Де гриби?
realnatamir7716    25.09.2017, 22:54
Оценка:  0
realnatamir7716
rp5.юей вот нормальный сайт погоды
TerminatoR    09.08.2017, 09:06
Оценка:  -2
TerminatoR
вы идиоты у нас уже 2 недели кряду такая жара, а вы тут про прохладу.
Просто_квакша    31.07.2017, 13:46
Оценка:  +1
Просто_квакша
Вот забавно: название и содержание новости постоянно меняют, а комментарии оставляют старые. Это так и должно быть или это руки кривые?
Трансформатор    10.07.2017, 16:01
Оценка:  +9
Трансформатор
Обожаю дожди.
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