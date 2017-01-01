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Турции нет места в Евросоюзе – канцлер Австрии

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По мнению Себастьяна Курца, необходимо прекратить переговоры о вступлении Турции в ЕС.
Канцлер Австрии Себастьян Курц
Канцлер Австрии Себастьян Курц
 
Турция не сможет стать членом ЕС в связи с политическим курсом властей страны. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, сообщает Bild am Sonntag.
 
"В этой стране мы сталкиваемся с серьезным нарушением прав человека, основных прав и свобод. Я не приму то, что ЕС наблюдает и делает вид, что ничего не происходит. С моей точки зрения, Турция, особенно в свете политики последних лет, не имеет места в ЕС. Было бы честно прекратить переговоры о ее вступлении", – сказал Курц.
 
По его словам, Турция пытается оказывать влияние на турецкие сообщества в Европе с целью предотвращения интеграции.

Меркель и Эрдоган впервые за долгое время провели переговоры
 
Ранее сообщалось, что ЕС сократит финансовую помощь Турции, выплачиваемую в рамках программы поддержки кандидатов в члены Евросоюза.
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Теги: ЕС, Турция, Австрия, Себастьян Курц
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Источник: korrespondent.net

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