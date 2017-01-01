Турции нет места в Евросоюзе – канцлер Австрии

По мнению Себастьяна Курца, необходимо прекратить переговоры о вступлении Турции в ЕС.

Турция не сможет стать членом ЕС в связи с политическим курсом властей страны. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, сообщает Bild am Sonntag

"В этой стране мы сталкиваемся с серьезным нарушением прав человека, основных прав и свобод. Я не приму то, что ЕС наблюдает и делает вид, что ничего не происходит. С моей точки зрения, Турция, особенно в свете политики последних лет, не имеет места в ЕС. Было бы честно прекратить переговоры о ее вступлении", – сказал Курц.