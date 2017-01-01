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Венесуэла объявила персонами нон грата двух дипломатов

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Власти Венесуэлы вышлют из страны посла Бразилии и поверенного в делах Канады.
Флаг Венесуэлы
Флаг Венесуэлы
Getty Images
 
Национальное учредительное собрание Венесуэлы объявило персонами нон грата посла Бразилии и поверенного в делах Канады, сообщает AVN.
 
Власти Венесуэлы считают, что канадский дипломат вмешивался в ее внутренние дела. 
 
Решение в отношении посла Бразилии принято в связи с импичментом Дилмы Руссефф в 2016 году. Оно будет действовать до восстановления конституционного порядка в этой стране, который, по мнению Каракаса, был нарушен смещением с поста главы государства представительницы левых сил.

Экономика Венесуэлы вошла в стадию гиперинфляции
 
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Теги: Бразилия, Канада, Венесуэла, нон-грата, посол
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Источник: korrespondent.net

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