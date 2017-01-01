Венесуэла объявила персонами нон грата двух дипломатов

Власти Венесуэлы считают, что канадский дипломат вмешивался в ее внутренние дела.

Экономика Венесуэлы вошла в стадию гиперинфляции

Решение в отношении посла Бразилии принято в связи с импичментом Дилмы Руссефф в 2016 году. Оно будет действовать до восстановления конституционного порядка в этой стране, который, по мнению Каракаса, был нарушен смещением с поста главы государства представительницы левых сил.