Венесуэла объявила персонами нон грата двух дипломатов
Власти Венесуэлы вышлют из страны посла Бразилии и поверенного в делах Канады.
Власти Венесуэлы считают, что канадский дипломат вмешивался в ее внутренние дела.
Решение в отношении посла Бразилии принято в связи с импичментом Дилмы Руссефф в 2016 году. Оно будет действовать до восстановления конституционного порядка в этой стране, который, по мнению Каракаса, был нарушен смещением с поста главы государства представительницы левых сил.
Экономика Венесуэлы вошла в стадию гиперинфляции
Экономика Венесуэлы вошла в стадию гиперинфляции
Напомним, ранее США ввели новые санкции против чиновников Венесуэлы.
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