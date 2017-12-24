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Макрон занял 34 место в топ-50 популярных людей Франции

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Издание Le Figaro публикует подобные рейтинги уже 30 лет.
Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон

Президент Эммануэль Макрон занял 34 место в рейтинге популярных людей Франции по версии издания Le Figaro.

Всего рейтинг состоит из 50 человек. На первом месте оказался певец и композитор Жан-Жак Гольдман, на втором – популярный во Франции актер Омару Си, на третьем – чемпион по дзюдо Тедди Ринер.

Как отметил один из сотрудников института FIFG Фредерик Даби, составляющий этот ежегодный рейтинг, это тенденция последних лет, когда политики уступают первые места.

Издание Le Figaro публикует подобные рейтинги уже 30 лет.

Недавно сообщалось, что рейтинг Макрона за два последних месяца вырос на 10% и теперь больше половины французов одобряют политику молодого лидера. 

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Теги: рейтинг, президент, Франция, популярность, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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