Американец спел веселую песню с сыном, а потом убил всю свою семью

Повара Энтони Росса, известного мотивационными тренингами, обвиняют в тройном убийстве.

Росс со своей женой и сыном, которых он убил соцсети

Популярный в США повар-вегетарианец и ведущий мотивационных тренингов Энтони Милан Росс обвиняется в убийстве своей бывшей жены и двоих детей.

Об этом сообщает Lenta со ссылкой на американские СМИ.

Это произошло на Рождество в городе Феникс, штат Техас. Накануне убийства Росс записал и выложил на своей странице в YouTube видео, на котором он поет со своим 11-летним сыном веселую рождественскую песню.

Росс записал это видео, а потом убил сына 0:00 / 01:42

Очевидцы сообщили, что видели, как Росс застрелил женщину на веранде дома. На вопрос, все ли в порядке, он ответил “нет“, направив на соседей пистолет. После этого он вернулся в помещение, откуда раздались еще два выстрела.

Когда полиция прибыла на место преступления, убийца заперся в доме и не мог дать точного ответа на вопрос, живы ли дети. После двухчасовых переговоров стало известно, что оба ребенка мертвы, и полицейские взяли здание штурмом, в ходе которого ранения получил один из полицейских.

Сам Росс не смог объяснить мотивы своих действий.

Напомним, 26 декабря в Закарпатской области в городе Хуст в одном из колодцев нашли тело мужчины, которого убили собственный сын и жена.