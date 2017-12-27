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Американец спел веселую песню с сыном, а потом убил всю свою семью

Комментариев: 4
Повара Энтони Росса, известного мотивационными тренингами, обвиняют в тройном убийстве.
Росс со своей женой и сыном, которых он убил
Росс со своей женой и сыном, которых он убил
соцсети

Популярный в США повар-вегетарианец и ведущий мотивационных тренингов Энтони Милан Росс обвиняется в убийстве своей бывшей жены и двоих детей.

Об этом сообщает Lenta со ссылкой на американские СМИ.

Это произошло на Рождество в городе Феникс, штат Техас. Накануне убийства Росс записал и выложил на своей странице в YouTube видео, на котором он поет со своим 11-летним сыном веселую рождественскую песню.

Росс записал это видео, а потом убил сына
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Очевидцы сообщили, что видели, как Росс застрелил женщину на веранде дома. На вопрос, все ли в порядке, он ответил “нет“, направив на соседей пистолет. После этого он вернулся в помещение, откуда раздались еще два выстрела.

Когда полиция прибыла на место преступления, убийца заперся в доме и не мог дать точного ответа на вопрос, живы ли дети. После двухчасовых переговоров стало известно, что оба ребенка мертвы, и полицейские взяли здание штурмом, в ходе которого ранения получил один из полицейских.

Сам Росс не смог объяснить мотивы своих действий.

Напомним, 26 декабря в Закарпатской области в городе Хуст в одном из колодцев нашли тело мужчины, которого убили собственный сын и жена.

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Теги: США, убийство, Рождество, Росс, дети
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Комментариев (4)
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Filby    27.12.2017, 22:53
Оценка:  0
Filby
Смертная казнь, к сожалению не вернет погибших, но этот скот вполне ее заслужил.
Экс-диктатор    27.12.2017, 22:36
Оценка:  +1
Экс-диктатор
передоз мотиваторов принял?
SanSany    27.12.2017, 22:36
Оценка:  +2
SanSany
Это очень старашно и непонятно для нас (я даже не хочу это пробовать понимать). Человек у которого есть дом, семья, уют , решил это всё в один момент разрушить ( это ужасно.
Woodbrother    27.12.2017, 19:58
Оценка:  -1
Woodbrother
Все вегетарианцы - шибздики. Например товарищ Гитлер, или босоногий граф толстой.
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