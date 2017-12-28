В столице Афганистана прогремели два взрыва, десятки жертв
Целью нападавших было новостное агентство Afghan Voice Agency.
В Кабуле прогремели два мощных взрыва около офиса местного информагентства и социально-культурного центра. Жертвами стали не менее 40 человек, еще около 30 получили ранения, сообщает Интерфакс со ссылкой на афганские СМИ.
Взрыв произошел около 10:30 по местному времени. По предварительной информации, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.
Целью нападавших было новостное агентство Afghan Voice Agency. Среди погибших три журналиста.
Как сообщал Корреспондент.net, ранее в октябре в Кабуле террорист-смертник в мечети привел в действие взрывное устройство. Тогда погибли не менее 30 человек.
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