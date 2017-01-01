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В Кении при ДТП с автобусом погибли 30 человек

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Шоссе Накуру-Элдорет, где произошло ДТП, отличается повышенной опасностью.
В Кении при ДТП с автобусом погибли 30 человек
Standard Media (архів)

В результате аварии в районе города Накуру в центральной части Кении погибли 30 человек, еще 16 получили травмы. ДТП произошло, когда автобус, следовавший из города Бусиа в западной Кении, столкнулся с грузовиком, ехавшим из Накуру.

По сообщениям местных СМИ, шоссе Накуру-Элдорет, где произошло ДТП, отличается повышенной опасностью. Так, по данным местной полиции, только в декабре на этой дороге в автоавариях погибли до 100 человек.

Ранее не менее 12 человек погибли и еще двое получили ранения в результате аварии с участием маршрутным такси на западе Кении.

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Теги: ДТП, Кения, авария, жертвы, пострадавшие
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Источник: Интерфакс

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