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При взрыве на похоронах в Афганистане погибли 17 человек

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Еще 13 человек получили ранения.
Очередной теракт в Афганистане
Очередной теракт в Афганистане

В результате взрыва, произведенного на похоронах бывшего губернатора афганской провинции Нангархар погибло не менее 17 человек, а еще 13 ранено. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора провинции Атталлах Ходжани передает DW.

Первоначально официальные лица заявили, что нападение было совершено террористом-смертником, но позже выяснили, что взрывное устройство было прикреплено к мотоциклу и взорвано дистанционно.

"Взрыв был вызван мотоциклетной бомбой", - сказал Атталлах Ходжани в комментарии агентству.

Хотя ни одна террористическая группа не сразу взяла на себя ответственность за взрыв, власти считают, что очевидный теракт - дело рук "Исламского государства", позиции которого сильны в провинции Нангархар.

Напомним, на прошлой неделе в Афганистане при двух взрывах погибли 40 человек.

В Кабуле у здания разведки подорвался смертник: погибли 10 человек

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Теги: Афганистан, теракт, Похороны, взрыв
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Источник: korrespondent.net

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