Конец Ягуара: в России запретили энергетики со спиртом

Производить напитки Jaguar в России можно будет только для экспорта в другие страны.

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С 1 января 2018 года в России прекратят выпуск и продажу энергетических напитков, которые содержат спирт. Об этом сообщает РИА Новости.

К категории этих напитков относится алкогольная продукция с содержанием этилового спирта менее 15%, в которой присутствуют тонизирующие вещества.

Кроме того, важным фактором в пользу запрета эксперты называют привыкание к алкоголю, которое вызывают такие тонизирующие напитки.

Примечательно, что производство для экспорта не запрещали.

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Вопрос о запрете алкоэнергетиков подняли в Совете Федерации РФ после случаев массового отравления суррогатным алкоголем в 2016 году. Самым громким из них стало отравление жителей Иркутска спиртосодержащей жидкостью Боярышник. В результате этого происшествия пострадали 123 человека, 76 из них скончались. Боярышник запретили, но не надолго.

Напомним, в ноябре в Киевской области изъяли более 26 тысяч литров настойки Боярышника на 4 миллиона гривен.