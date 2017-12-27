Конец Ягуара: в России запретили энергетики со спиртом
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С 1 января 2018 года в России прекратят выпуск и продажу энергетических напитков, которые содержат спирт. Об этом сообщает РИА Новости.
К категории этих напитков относится алкогольная продукция с содержанием этилового спирта менее 15%, в которой присутствуют тонизирующие вещества.
Кроме того, важным фактором в пользу запрета эксперты называют привыкание к алкоголю, которое вызывают такие тонизирующие напитки.
Примечательно, что производство для экспорта не запрещали.
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Вопрос о запрете алкоэнергетиков подняли в Совете Федерации РФ после случаев массового отравления суррогатным алкоголем в 2016 году. Самым громким из них стало отравление жителей Иркутска спиртосодержащей жидкостью Боярышник. В результате этого происшествия пострадали 123 человека, 76 из них скончались. Боярышник запретили, но не надолго.
Напомним, в ноябре в Киевской области изъяли более 26 тысяч литров настойки Боярышника на 4 миллиона гривен.