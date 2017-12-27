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В Литве Грибаускайте назвали Человеком года

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Политика удостоили этого звания в девятый раз.
Грибаускайте популярна у себя в стране
Грибаускайте популярна у себя в стране
gettyimages.com

Жители Литвы снова назвали президента Далю Грибаускайте Человеком года страны, а в мире - президента США Дональда Трампа. Это показали результаты проведенного компанией Baltijos tyrimai опроса, сообщает Интерфакс-Украина.

По результатам опроса, при выборе Человека года в Литве респонденты назвали 5 фамилий (в прошлом году - 80).

Как отмечается, Грибаускайте становится Человеком года девятый год подряд.

Напомним, президент Литвы Даля Грибаускайте за собственные деньги купила один телескоп для украинских военных в АТО.

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Теги: соцопросы, Литва, Даля Грибаускайте
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Источник: korrespondent.net

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