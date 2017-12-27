Италия начинает председательство в ОБСЕ и обещает поддержку

Италия обещает оказать поддержку.

Италия начинает свое председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на 2018 год.

Об этом в Twitter написал посол Италии в Украине Давиде Ла Сесилия, передает Европейская прадва.

Читай также: Марчук: Перспектив по миротворцам пока нет

“Полная политическая поддержка будет оказана усилиям, направленным на поиск путей разрешения кризиса в Украине, на основе Минских соглашений и в нормандском формате“, - сообщил посол.

В свою очередь глава МИД Украины Павел Климкин поблагодарил Австрию, которая председательствовала в ОБСЕ в прошлом году, за усилия, направленные на защиту порядка в Европе. Поблагодарил Словакию, которая стала новым членом “тройки“ ОБСЕ, и Анджелино Альфано (глава МИД Италии), в качестве нового председателя ОБСЕ в 2018 году.

Напомним, 1 января глава МИД Италии Анжелино Альфано призвал все стороны конфликта на Донбассе к выполнению Минских соглашений.

Ранее 29 декабря наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали реактивную систему залпового огня (РСЗО, БМ-21 Град, 122 мм) вблизи поселка Мирное, что в 28 км к юго-западу от Луганска.