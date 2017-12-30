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Германия уничтожила химоружие, вывезенное из Ливии

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Сотни тонн отравляющих веществ были уничтожены на специальном полигоне.
Утилизацией химических боевых средств занималась компания GEKA
Утилизацией химических боевых средств занималась компания GEKA

В Германии завершились работы по ликвидации химического оружия и токсичных материалов, которые были вывезены из Ливии. Об этом сообщает МИД Германии в Twitter.

"Государственная компания по утилизации химических боевых средств и остатков вооружений (GEKA) в Мунстере, имеющая многолетний опыт, завершила уничтожение токсичного материала", – говорится в заявлении МИД ФРГ.

Отмечается, что власти ФРГ с сентября 2016 года поддерживали уничтожение последних оставшихся боевых химикатов из Ливии. Расходы по ликвидации взяли на себя США и Германия.

Как сообщал Корреспондент.net, химикаты времен Каддафи уничтожались на специальном полигоне в Мунстере. Всего в Германию вывезли 500 тонн химикатов двойного назначения, которые могли бы быть использованы при создании химоружия.

В ООН представили доказательства применения химоружия Асадом

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Теги: Германия, оружие, Ливия, ФРГ, химическое оружие
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Источник: korrespondent.net

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