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Кораблекрушение с танкером: 32 человека пропали без вести

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Стали известные подробности инцидента.
Развернулась спасательная операция
Развернулась спасательная операция
news.cgtn.com

У восточного побережья Китая столкнулись панамский нефтяной танкер и гонконгский сухогруз, 32 человека пропали без вести. Об этом сообщает РИА Новости. со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

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Уточняется, что панамский корабль принадлежит иранской компании, на его борту находились в общей сложности 32 человека, из них 30 — граждане Ирана и два гражданина Бангладеш.

К месту инцидента прибыли спасатели. Как отмечается, на кадрах видно охваченное сильным пламенем судно.

Напомним, 7 января стало известно, что два судна столкнулись у восточного побережья Китая

 

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Теги: Китай, судно, кораблекрушения, танкер
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