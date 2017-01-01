Экс-советник Трампа оправдался за свои заявления для скандальной книги
Бывший советник президента США Стив Бэннон объяснил смысл своих комментариев, попавших в книгу журналиста Майкла Вулфа о Дональде Трампе, сообщает РИА Новости.
"Я сожалею, что моя запоздала реакция на неточные сообщения, касающиеся Дональда (Трампа)-младшего, отвлекла внимание от исторических достижений президента в его первый год на посту", - заявил бывший чиновник в открытом обращении к Трампу и его семье.
Бэннон подчеркнул, что по-прежнему считает расследование российского вмешательства в выборы США "полным фарсом".
Напомним, 3 января СМИ опубликовали отрывки из книги Вулфа о жизни Трампа в Белом доме.
В администрации американского лидера назвали творение журналиста "таблоидным чтивом", а сам Трамп заявил, что Бэннон потерял рассудок после увольнения.