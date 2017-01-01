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В Израиле подсчитали ракеты, выпущенные по территории страны за год

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Военные подвели итоги деятельности в 2017 году.
Израильские солдаты (архивное фото)
Израильские солдаты (архивное фото)

Израильская армия сообщила, что по территории страны в 2017 году были выпущены 43 ракеты со строны сектора Газа и Синайского полуострова, говорится в сообщении военных в Twitter.

Отмечается, что вооруженные силы Израиля произвели ответные удары по 59 целям в секторе Газа, в том числе по пусковым установкам, тренировочным лагерям, мастерским по производству оружия и наблюдательным пунктам.

За год военные конфисковали 2,87 миллиона долларов, предназначенных для финансирования террористической деятельности, а также изъяли 455 единиц оружия и обнаружили 42 подпольные мастерские по производству оружия.

Напомним, обстрелы израильской территории из сектора Газа участились после решения США признать Иерусалим столицей Израиля. Ответственность за обстрелы Израиль возлагает на правящее в секторе Газа исламистское движение ХАМАС.

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Теги: Израиль, сектор Газа, ракеты, арабо-израильский конфликт, армия, военные
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Источник: korrespondent.net

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