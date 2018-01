В Израиле подсчитали ракеты, выпущенные по территории страны за год

Израильская армия сообщила, что по территории страны в 2017 году были выпущены 43 ракеты со строны сектора Газа и Синайского полуострова, говорится в сообщении военных в Twitter.



Отмечается, что вооруженные силы Израиля произвели ответные удары по 59 целям в секторе Газа, в том числе по пусковым установкам, тренировочным лагерям, мастерским по производству оружия и наблюдательным пунктам.

За год военные конфисковали 2,87 миллиона долларов, предназначенных для финансирования террористической деятельности, а также изъяли 455 единиц оружия и обнаружили 42 подпольные мастерские по производству оружия.

This is what the IDF's operational activity looked like in 2017 pic.twitter.com/nJqBLrdJ1d