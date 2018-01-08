"Президент СССР" составит Путину конкуренцию на выборах

Лидер общественного движения Дети СССР подал документы на участие в выборах президента России.

Центральный избирательный комитет (ЦИК) России принял документы на участие в выборах президента России самовыдвиженца Тристана Присягина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что Присягин, ранее в Интернете провозглашал себя “президентом СССР“. Для участия в предстоящих выборах главы Федерации он принес весь необходимый пакет документов.

При этом на вопрос о партийной принадлежности, уточняет ТАСС, самовыдвиженец Присягин назвал себя “коммунистом из “Единой России“. Он заявил, что ему “нужен Кремль, чтобы вернуть Советский Союз“.

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По словам Присягина, он является директором фирмы, которая сейчас не работает, и занимается общественной деятельностью в Москве. Согласно информации на сайте общественного движения Дети СССР, Присягин является одним из его основателей.

Всего желание участвовать в выборах президента выразили 67 претендентов, из которых 46 — самовыдвиженцы.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года. Избирательная кампания в России официально стартовала 18 декабря.

Напомним. в конце декабря Ксению Собчак зарегистрировали кандидатом в президенты РФ.