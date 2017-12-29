Топ-10 фейков российской пропаганды за 2017 год

Версия рейтинга Кремлевской лжи опубликована в Интернете.

В сети обсуждают топ-10 фейков пропаганды Российской Федерации, которая звучала в российских СМИ в минувшем году. Пост со своеобразным рейтингом разместил Алексей Минаков на своей странице в Facebook.

“У меня есть традиция. Каждый год ради развлечения я собираю десять условно лучших фейков роспропаганды. Для истории“, - написал Минаков.

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Так, среди самых громких фейков - “новости“ о том, что в Мелитополе люди за проезд в маршрутном такси расплачиваются солью, а последнее Евровидение, проведенное в Украине, стало самым дорогим.

Стоит вспомнить о том, как Минобороны РФ использовало кадры из компьютерной игры как доказательства обеспечения Соединенными Штатами прикрытия отрядов ИГИЛ. Также в разговоре с режиссером Оливером Стоуном президент РФ Владимир Путин выдал американские ВВС за русские:

Путин показал Стоуну фейковое видео о Сирии 0:00 / 00:50

Также в рейтинг топ-фейков попало заявление пропагандиста телеканала Россия-24, который заявил, что убийство террориста Гиви заказали двое политиков - Зорян и Шкиряк.

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Среди самых известных фейков оказалось и заявление российского Первого канала о том, что в Океана Эльзы было 35 концертов в РФ, и сюжет россТВ о том, что в США ко дню рождения Путина готовят специальные “поздравительные“ бургеры.

Автор рейтинга припомнил также скандал вокруг поставки двигателей для ракет КНДР, “присвоение“ Путиным Анны Ярославны и фейк относительно обмена пленными на Донбассе.

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“Короче, росСМИ врали, врут и будут врать. Соответственно, население России, которое в большинстве своем верит этим небылицам, деградирует и интеллектуально разлагается, создавая благодатную почву для очередного масштабного фейка, которым станут президентские выборы в России 2018 года“, - подытожил Минаков.

Напомним, во Франции подготовили законопроект, направленный на борьбу с распространением ложной информации в периоды избирательных кампаний.