Россияне назвали главных врагов РФ - соцопрос

Треть россиян считает Украину главным врагом РФ.

Две трети россиян считают, что сегодня у России есть враги, главными из которых являются США, Украина и Европа. Такие данные опубликовал Левада-центр ссылаясь на опрос проведенный в начале декабря 2017 года, передает РБК.

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66% респондентов ответили утвердительно на вопрос, есть ли у России враги. 21% отрицает их наличие.

Согласно данным Левада-центр главными врагами России респонденты назвали США (68%), Украину (29%) и Евросоюз (14%). Далее следуют бывшие республики СССР (10%), Польша (8%), Германия, НАТО и Англия (по 6%), сторонники ИГИЛ (5%).

Результаты опроса rbc.ru

Государства Ближнего Востока и “те, кто сегодня стоит у власти“, получили по 4%.

Напомним, 11 декабря 2017 года Левада-центр опубликовал данные соцопроса согласно каким, 78% россиян видят необходимость в “сильной руке“. 25 декабря Левада-центр провел опрос, который показал, что 58% населения РФ жалеют о распаде СССР.