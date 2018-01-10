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Россияне назвали главных врагов РФ - соцопрос

Комментариев: 7
Треть россиян считает Украину главным врагом РФ.
США занимает первое место в списке врагов
США занимает первое место в списке врагов
EPA/UPG

Две трети россиян считают, что сегодня у России есть враги, главными из которых являются США, Украина и Европа. Такие данные опубликовал Левада-центр ссылаясь на опрос проведенный в начале декабря 2017 года, передает РБК.

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66% респондентов ответили утвердительно на вопрос, есть ли у России враги. 21% отрицает их наличие.

Согласно данным Левада-центр главными врагами России респонденты назвали США (68%), Украину (29%) и Евросоюз (14%). Далее следуют бывшие республики СССР (10%), Польша (8%), Германия, НАТО и Англия (по 6%), сторонники ИГИЛ (5%).

Результаты опроса
Результаты опроса
rbc.ru

Государства Ближнего Востока и “те, кто сегодня стоит у власти“, получили по 4%.

Напомним, 11 декабря 2017 года Левада-центр опубликовал данные соцопроса согласно каким, 78% россиян видят необходимость в “сильной руке“. 25 декабря Левада-центр провел опрос, который показал, что 58% населения РФ жалеют о распаде СССР.

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Теги: Россия, граждане, враги, соцопрос
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Комментариев (7)
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БРОКЕР2018    10.01.2018, 11:47
Оценка:  +1
БРОКЕР2018
я в шоке: США: 68%, а НАТО и Англия: 6%
Sinobi-life    10.01.2018, 11:46
Оценка:  +9
Sinobi-life
Скрепанутые на всю голову!!!
morpeh66    10.01.2018, 11:46
Оценка:  +9
morpeh66
В стране, где даже детей в детском садике одевают в военную форму, закономерный результат.
Vadim0604    10.01.2018, 11:46
Оценка:  +8
Vadim0604
Считают США врагами и покупают айфоны и другую электронику. У ненавистной "гейропы" покупают машины и бытовую технику. Деньги хранят в евро и долларах и деток своих отправляют учиться к пиндосам и еврогеям. Двуличные амёбы, не более
Alex-Z    10.01.2018, 11:47
Оценка:  -2
Alex-Z
Ну мы как бы того , тоже из агрессором торгуем по больше чем со штатами, да и работяг наших в Московии меньше не стало.
cat1954    10.01.2018, 11:47
Оценка:  +4
cat1954
Нация воинствующих 3,14 да раштов.
Alex-Z    10.01.2018, 11:46
Оценка:  +4
Alex-Z
Сцуки пусть трепещут и детей своих пугают страшным ХоХлОм и волынской резнёй. Нация Лермонтова и Достоевского , Пушкина и Толстого ))) Возможно мне кажется , но по моему следы деградации на лицо.
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