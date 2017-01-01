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В Польше проверят завод, где дискриминировали украинцев

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В офисе омбудсмена примут решение о дальнейших действиях после проведения инспекций.
В Польше проверят завод, где дискриминировали украинцев

Польские власти проверят предприятие Lindab под Варшавой, где якобы заставляют работников из Украины носить сине-желтую форму. Об этом сообщил польский уполномоченный по правам человека Адам Боднар, информирует газета Wyborca.

По словам директора группы по трудовому праву и социальной защите в офисе омбудсмана Леслава Новацки, уполномоченный по правам человека обратится в инспекцию труда для проведения проверок на заводе.

“Эти различия могут иметь характеристики незаконной практики дискриминационного характера“, – прокомментировал он то, что украинцев заставляют носить специальную форму.

В офисе омбудсмена примут решение о дальнейших действиях после проведения инспекций.

Ранее сообщалось, что в польском городе Вроцлав 44-летнюю польку обвиняют в торговле людьми, угрозах и подделке документов. Среди жертв мошенницы были и украинцы.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Польша, украинцы, заробитчане, проверка, украинские заробитчане за рубежом
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