В Польше скандал из-за сине-желтой формы для украинцев

На заводе недалеко от Варшавы украинцев обязали носить одежду сине-желтого цвета, но руководитель предприятия отвергает обвинения в дискриминации.

Директор "помечает" тех, кто не разговаривают на польском 112.ua

Международная компания Lindab, которая имеет производственные мощности под Варшавой, обязала сотрудников, которые приехали из Украины носить униформу в цветах национального флага.

Об этом сообщает Wyborcza Warszawa.

После принятия такого решения руководство завода обвинили в дискриминации.

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Lindab производит крыши, водостоки и вентиляционные трубы. В его польском отделении в Верухове работают 200 человек, в том числе 40 украинцев.

По словам одного из клиентов, сотрудники работники компании имеют униформу разного цвета в зависимости от отдела, в котором они работают.

Но украинцы являются исключением - независимо от участка, на котором они находятся, обязаны носить одежду только сине-желтого цвета.

“Я не мог даже представить, что такое возможно! Представьте, что поляков обязывают одевать красно-белую униформу, когда они работают на фабрике за рубежом“, - сказал клиент на условиях анонимности.

Директор польского отделения Михал Вроблевский отрицает обвинения в дискриминации украинцев.

Он объяснил, что именно таким образом “помечает“ сотрудников, которые не разговаривают на польском.

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“У нас все сотрудники носят синие брюки и различные рубашки. Механики - зеленые, бригадиры - красные. Это такая система идентификации. А желтые рубашки украинцев означают, что они не говорят по-польски“, - подчеркнул он.

Эксперты в вопросах противодействия дискриминации считают, что именно такие действия работодателя незаконны. “Это - унизительная практика сегрегации“, - отметила представительница ассоциации Никогда снова Анну Татар.

Телеканал TVN сообщил, что в национальную инспекцию по вопросам труда уже направлено обращение с просьбой вмешаться в ситуацию.

Напомним, 4 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин привел статистику согласно которой, граждане Украины получили больше двух миллионов польских виз и потратили несколько миллиардов евро.