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В Польше скандал из-за сине-желтой формы для украинцев

Комментариев: 2
На заводе недалеко от Варшавы украинцев обязали носить одежду сине-желтого цвета, но руководитель предприятия отвергает обвинения в дискриминации.
Директор "помечает" тех, кто не разговаривают на польском
Директор "помечает" тех, кто не разговаривают на польском
112.ua

Международная компания Lindab, которая имеет производственные мощности под Варшавой, обязала сотрудников, которые приехали из Украины носить униформу в цветах национального флага.

Об этом сообщает Wyborcza Warszawa.

После принятия такого решения руководство завода обвинили в дискриминации.

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Lindab производит крыши, водостоки и вентиляционные трубы. В его польском отделении в Верухове работают 200 человек, в том числе 40 украинцев.

По словам одного из клиентов, сотрудники работники компании имеют униформу разного цвета в зависимости от отдела, в котором они работают.

Но украинцы являются исключением - независимо от участка, на котором они находятся, обязаны носить одежду только сине-желтого цвета.

“Я не мог даже представить, что такое возможно! Представьте, что поляков обязывают одевать красно-белую униформу, когда они работают на фабрике за рубежом“, - сказал клиент на условиях анонимности.

Директор польского отделения Михал Вроблевский отрицает обвинения в дискриминации украинцев.

Он объяснил, что именно таким образом “помечает“ сотрудников, которые не разговаривают на польском.

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“У нас все сотрудники носят синие брюки и различные рубашки. Механики - зеленые, бригадиры - красные. Это такая система идентификации. А желтые рубашки украинцев означают, что они не говорят по-польски“, - подчеркнул он.

Эксперты в вопросах противодействия дискриминации считают, что именно такие действия работодателя незаконны. “Это - унизительная практика сегрегации“, - отметила представительница ассоциации Никогда снова Анну Татар.

Телеканал TVN сообщил, что в национальную инспекцию по вопросам труда уже направлено обращение с просьбой вмешаться в ситуацию.

Напомним, 4 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин привел статистику согласно которой, граждане Украины получили больше двух миллионов польских виз и потратили несколько миллиардов евро.

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Теги: Польша, украинцы, скандал, дискриминация, Lindab
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Комментариев (2)
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Gidnyk    09.01.2018, 11:27
Оценка:  0
Gidnyk
А тризубы на спине вышивать не заставляют еще? Позорище!
MENstudio    09.01.2018, 10:53
Оценка:  +6
MENstudio
Так где же патриотизм, пресловутый… За что же стояла революция гыдности! Стыдно!!! Славу Украине!
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