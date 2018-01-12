Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Цукерберг потерял миллиарды из-за изменений в Facebook

Комментариев: 0
Состояние Марка Цукерберга якобы уменьшилось с 77,3 млрд до 74,4 млрд долларов.
Цукерберг потерял 2,9 млрд долларов после объявления об изменениях в Facebook
Цукерберг потерял 2,9 млрд долларов после объявления об изменениях в Facebook

Заявления о грядущих изменениях ленты Facebook обошлись соучредителю этой социальной сети Марку Цукербергу почти в 3 млрд долларов. Об этом в пятницу, 12 января, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, после того, как Цукерберг объявил о планах внести изменения в ленту новостей Facebook, акции компании упали на 3,9%. В результате состояние Цукерберга, согласно Bloomberg Billionaires Index, уменьшилось с 77,3 млрд до 74,4 млрд долларов.

"Если тенденция снижения стоимости акций сохранится до конца торговой сессии, то Цукерберг потеряет четвертое место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Bloomberg, уступив его владельцу Zara Амансио Ортеге", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее Цукерберг заявил, что в социальной сети Facebook вскоре будет изменен алгоритм наполнения ленты новостей.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: интернет, Facebook, соцсети, Марк Цукерберг, Цукерберг
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь