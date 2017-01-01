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Израиль ударил по границе сектора Газа с Египтом

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Цель и причины бомбардировки израильские военные не конкретизировали.
Истребители F-15 ВВС Израиля
Истребители F-15 ВВС Израиля

ВВС Израиля атаковали "террористическую инфраструктуру" на границе сектора Газа с Египтом, сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад Армия обороны Израиля, применив авиацию, атаковала террористическую инфраструктуру в районе южного (палестинского города) Рафаха, примыкающего к границе Египта с сектором Газа", - сказано в пресс-релизе.

 
Военные не конкретизировали цель и причины бомбардировки, но отметили, что по соображениям безопасности в воскресенье, 13 января, будет закрыт расположенный поблизости пункт пропуска "Керем-Шалом" - единственный грузовой погранпереход палестинского анклава.
 
В пресс-службе добавили, что продолжают считать ответственным за все происходящее правящее в секторе Газа исламистское движение ХАМАС. Отметим, обстрелы израильской территории из сектора Газа участились после решения США признать Иерусалим столицей Израиля.

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Теги: Израиль, ракета, ХАМАС, арабо-израильский конфликт, авиаудар
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Источник: korrespondent.net

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