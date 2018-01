Израиль ударил по границе сектора Газа с Египтом

ВВС Израиля атаковали "террористическую инфраструктуру" на границе сектора Газа с Египтом, сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад Армия обороны Израиля, применив авиацию, атаковала террористическую инфраструктуру в районе южного (палестинского города) Рафаха, примыкающего к границе Египта с сектором Газа", - сказано в пресс-релизе.

A short while ago, the IDF targeted a terror infrastructure using fighter jets in the southern Rafah region, adjacent to the Egypt-Gaza border. The Hamas terror organization is accountable for all activity in and from the Gaza Strip