Израиль разбомбил тоннель боевиков Хамас

Тоннель построили под КПП на границе с сектором Газа.

Израильские военные уничтожили третий за два месяца тоннель, который прорыли палестинские боевики из сектора Газа на территорию еврейского государства. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Военные утверждают, что подземный ход принадлежал движению ХАМАС. Его обустроили под пограничным переходом Керем-Шалом.

В сообщении назвали прорытый тоннель "вопиющим нарушением израильского суверенитета".

Как сообщал Корреспондент.net, накануне военные Израиля ВВС Израиля атаковали "террористическую инфраструктуру" на границе сектора Газа с Египтом. Подробности атаки не собщались.