Папа Римский во время полета обвенчал двух бортпроводников

Папа Римский Франциск впервые в истории обвенчал двух бортпроводников прямо на борту самолета. Церемония прошла во время полета между городами в Чили.

Папа Римский Франциск во время перелета по Чили между городами Сантьяго и Икике обвенчал на борту самолета стюардессу и бортпроводника, сообщает La Repubblica

Молодые люди Паула Подест и Карлос Чуффарди рассказали, что состоят в гражданском браке уже восемь лет и имеют двух дочерей шестилетнюю Изабеллу и трехлетнюю Раффаэллу. Церковь в Сантьяго, в которой они хотели обвенчаться, была разрушена землетрясением в 2010 году.

"Вы хотите жениться? Вы уверены?", – спросил Папа Римский, после чего обвенчал пару.