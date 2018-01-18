Папа Римский во время полета обвенчал двух бортпроводников
Папа Римский Франциск впервые в истории обвенчал двух бортпроводников прямо на борту самолета. Церемония прошла во время полета между городами в Чили.
Папа Римский Франциск во время перелета по Чили между городами Сантьяго и Икике обвенчал на борту самолета стюардессу и бортпроводника, сообщает La Repubblica.
Молодые люди Паула Подест и Карлос Чуффарди рассказали, что состоят в гражданском браке уже восемь лет и имеют двух дочерей шестилетнюю Изабеллу и трехлетнюю Раффаэллу. Церковь в Сантьяго, в которой они хотели обвенчаться, была разрушена землетрясением в 2010 году.
"Вы хотите жениться? Вы уверены?", – спросил Папа Римский, после чего обвенчал пару.
Бортпроводники подписали свидетельство о венчании на бланке авиакомпании, которая выполняла рейс.
A bordo dell'aereo per #Iquique, #PapaFrancesco ha sposato con rito cattolico una coppia di assistenti di volo, Carlos e Paula: https://t.co/AOWXaz01ek pic.twitter.com/TagiWBooQc— Famiglia Cristiana (@fam_cristiana) 18 января 2018 г.
Ранее сообщалось, что Папа Римский решил изменить молитву Отче наш.
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