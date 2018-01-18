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Папа Римский во время полета обвенчал двух бортпроводников

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Папа Римский Франциск впервые в истории обвенчал двух бортпроводников прямо на борту самолета. Церемония прошла во время полета между городами в Чили.
Бортпроводники, которых обвенчал Папа Римский
Бортпроводники, которых обвенчал Папа Римский
 
Папа Римский Франциск во время перелета по Чили между городами Сантьяго и Икике обвенчал на борту самолета стюардессу и бортпроводника, сообщает La Repubblica.
 
Молодые люди Паула Подест и Карлос Чуффарди рассказали, что состоят в гражданском браке уже восемь лет и имеют двух дочерей шестилетнюю Изабеллу и трехлетнюю Раффаэллу. Церковь в Сантьяго, в которой они хотели обвенчаться, была разрушена землетрясением в 2010 году. 
 
"Вы хотите жениться? Вы уверены?", – спросил Папа Римский, после чего обвенчал пару.
 
Бортпроводники подписали свидетельство о венчании на бланке авиакомпании, которая выполняла рейс.

 
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Теги: фото, Папа Римский, стюардессы, Папа Римский Франциск I, папа Франциск
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Источник: korrespondent.net

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