Установлены личности оскандалившихся российских курсантов

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Курсанты на видео пытаются подражать девушкам из клипа Скриншот видео

Во вторник, 16 января, Сеть взовала пародия на хит итальянского диджея Benny Benassi под названием Satisfaction, снятая студентами Ульяновского института гражданской авиации. Телеграм-канал Mash выяснил личности курсантов.

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На видео курсанты занимаются хозяйственными делами по общежитию в довольно вульгарной форме. В целом они пытаются повторить, то чем занимаются девушки в популярном клипе.

Садо-мазо версия клипа Satisfaction от курсантов Ульянов... 0:00 / 02:01

Видео содержит материалы непристойного характера (+18)

Студенты написали объяснительную и заявили, что не собирались позорить институт.

t.me/breakingmash

Список “танцоров“:

1. Альберт

Целевик от “Комиавитранс“ из Сыктывкара. Отец работает в МЧС КОМИ.

Участие в съемках Альберт объясняет тяжелым эмоциональным состоянием после переезда t.me/breakingmash

2. Дмитрий К

Учится на бюджете, приехал из Приморья.

В объяснительной признается, что не думал, что последствия от видео могут быть такими серьезными. t.me/breakingmash

3. Александр К

Приехал из города Сарапула в Удмуртии и поступил на бюджет.

В объяснительной пишет, что они с ребятами не думали, что кто-то может опубликовать видео. t.me/breakingmash

4. Дмитрий А

Учится на бюджете, приехал из Чебоксар.

Сняться в пародии уговорили однокурсники, сказали, что клип останется на память. t.me/breakingmash

5. Андриан К

Решил пойти по стопам отца и стать пилотом, переехал из подмосковной Лобни в Ульяновск.

Учится по целевому от "Аэрофлота" t.me/breakingmash

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Напомним, в мае 2015 года подобный случай уже имел место в одном из российских военных училищ. Тогда кадеты новороссийского Казачьего корпуса мыли танк Т-34 под ту же композицию Satisfaction, в таком же виде.