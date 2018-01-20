Установлены личности оскандалившихся российских курсантов
Во вторник, 16 января, Сеть взовала пародия на хит итальянского диджея Benny Benassi под названием Satisfaction, снятая студентами Ульяновского института гражданской авиации. Телеграм-канал Mash выяснил личности курсантов.
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На видео курсанты занимаются хозяйственными делами по общежитию в довольно вульгарной форме. В целом они пытаются повторить, то чем занимаются девушки в популярном клипе.
Видео содержит материалы непристойного характера (+18)
Студенты написали объяснительную и заявили, что не собирались позорить институт.
Список “танцоров“:
1. Альберт
Целевик от “Комиавитранс“ из Сыктывкара. Отец работает в МЧС КОМИ.
2. Дмитрий К
Учится на бюджете, приехал из Приморья.
3. Александр К
Приехал из города Сарапула в Удмуртии и поступил на бюджет.
4. Дмитрий А
Учится на бюджете, приехал из Чебоксар.
5. Андриан К
Решил пойти по стопам отца и стать пилотом, переехал из подмосковной Лобни в Ульяновск.
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Напомним, в мае 2015 года подобный случай уже имел место в одном из российских военных училищ. Тогда кадеты новороссийского Казачьего корпуса мыли танк Т-34 под ту же композицию Satisfaction, в таком же виде.