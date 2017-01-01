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В Турции разбился школьный автобус, погибли 11 человек

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В Турции в аварию попал школьный автобус, который вез детей на экскурсию. В результате дорожного происшествия погибли 11 человек. Полиция задержала водителей автобуса.
ДТП в Турции
ДТП в Турции
aa.com.tr

В Турции в провинции Эскишехир водитель автобуса с детьми не справился с управлением и врезался в деревья. В результате аварии погибли 11 человек, 44 получили ранения, сообщает в субботу, 20 января, местное агентство Anadolu.

Отмечается, что автобус следовал на экскурсию из Анкары в Бурсу. Вместе с детьми в автобусе ехали и их родители. По предварительным данным, причиной аварии могло быть выбежавшее на дорогу животное.

"Раненые доставлены в больницы, их состояние не вызывает опасений. Прокуратура начала расследование, водители задержаны", — сообщил губернатор провинции Оздемир Чакаджак.

Напомним, в Казахстане загорелся пассажирский автобус, в результате чего сгорели 52 человека.

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Теги: ДТП, Турция, авария, автобус
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Источник: korrespondent.net

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