ЕС исключил восемь стран из списка офшоров

Из перечня "налоговых гаваней" исключили Барбадос, Гренаду, Республику Корею, Макао, Монголию, Панаму, Тунис и Объединенные Арабские Эмираты.

Европейский Союз исключил восемь стран из списка так называемых "налоговых гаваней".

Об этом во вторник, 23 января, говорится в сообщении Совета ЕС.

"Барбадос, Гренада, Республика Корея, Макао, Монголия, Панама, Тунис и Объединенные Арабские Эмираты перемещены в отдельную категорию юрисдикций, подлежащих пристальному мониторингу", - говорится в сообщении.

В ЕС отметили, что пошли на такой шаг в связи с экспертной оценкой обязательств на высшем политическом уровне, взятых этими юрисдикциями по устранению указанных ЕС недостатков.

"Наш список уже доказал свою ценность. Юрисдикции по всему миру работали над тем, чтобы взять на себя обязательства реформировать свою политику", - сказал Владислав Горанов, министр финансов Болгарии, которая председательствует в Совете ЕС.

Вместе с тем, в черном списке офшоров остаются еще 9 стран и территорий:Американское Самоа, Бахрейн, Гуам, Маршалловы Острова, Намибия, Палау, Сент-Люсия, Самоа, Тринидад и Тобаго.

Напомним, в декабре 2017 года Евросоюз утвердил список стран с офшорными зонами, в который попали 17 стран. Такое решение было принято после очередной утечки оффшорных документов под названием Panama Papers.