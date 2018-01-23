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В Москве студент зверски убил подругу, потом изнасиловал и описал это все в ВКонтакте

Комментариев: 14
Молодой человек изнасиловал уже мертвую девушку. Все свои зверства он описал в соцсети, после чего совершил самоубийство. Три часа подписчики просто лайкали пост .
19-летняя Татьяна, которую убил Артем
19-летняя Татьяна, которую убил Артем
Mash

Студент третьего курса МГТУ им. Баумана убил 19-летнюю девушку, потом сделал публикацию об этом в соцсетях, а потом совершил самоубийство.

Подробности узнали МК и телеграм-канал Mash.

Убийца Артем И. — из обеспеченной многодетной семьи, родители работают в банковской сфере. Учился на 3-ем курсе и параллельно работал в крупной компьютерной фирме, имеющей контракты с банками и операторами мобильной связи.

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Мотивом для убийства Татьяны якобы стала неразделенная любовь.

“Единственное, мы знали, что полтора года назад он расстался с некоей Татьяной и даже плакал. Насчет соседки Татьяны с улицы Казакова уверял, что они просто снимают одну квартиру“, - рассказал Марат, отец Артема.

Артем помогал Татьяне с арендой квартиры
Артем помогал Татьяне с арендой квартиры
ntv.ru

Mash пишет, что студент выложил первый пост с рассказом об убийстве подружки 22 января в 18:53. На протяжении трех часов подписчики Артема просто лайкали рассказ. Ни один не додумался позвонить в полицию. И только через три часа один из друзей Артема обратил внимание на запись и поехал к нему домой. Дверь никто не открывал. Тогда он уже набрал 112.

В записке, которую оставил в ВКонтакте Артем, подробно описываются обстоятельства убийства и то, что он делал с телом девушки. Из поста следует, что преступление он задумал в начале января из ревности к некоему “другу“. Также молодой человек признается в том, что “был наркоманом“. Кроме того, он приводит некоторые детали из своего прошлого: уже в 5-6 классе он вдруг захотел задушить друга “проводом от зарядки“.

В посте он указал, что сначала ударил девушку кулаком, после чего душил и бил ножом. Также парень писал, что когда она потеряла сознание, он свою жертву изнасиловал. Он делал это несколько раз, с перерывами (поспал, поел и опять).

Артем признал в своей публикации, что психически нездоровый, что он “ужасный человек“.

“Но я сделал то, что захотел и посчитал нужным, потому что б...ть я могу. Мог“, - писал убийца.

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“Она лежит сейчас там, в соседней комнате, а я сижу и улыбаюсь. Не уверен, что у меня даже шок был, странно“, - писал убийца. Для родителей он оставил такое обращение: “Вы воспитывали меня хорошим человеком, но я где-то по жизни свернул не туда. Не вините себя, пожалуйста“. После этого он покончил с собой, указав все свои пароли, в том числе от банковских карт.

Напомним, 19 января в Улан-Удэ (Россия) девятиклассник пришел в школу с топором и ножом и устроил там бойню.

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Теги: убийство, Москва, студенты, изнасилование, Россия, подростки
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Комментариев (14)
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ЛюблюУкраину    24.01.2018, 00:31
Оценка:  +3
ЛюблюУкраину
просто ужас, как тщательно и долго этот тип скрывал своё сумасшествие
unifaner    24.01.2018, 00:21
Оценка:  0
unifaner
Богатые родители, вот в чем причина его бед, у таких людей редко рождаются нормальные люди.
VikaGraum    24.01.2018, 00:26
Оценка:  -1
VikaGraum
Здесь сущ-но важно, что семья (была) многодетная. В бедной многодетной семье старшие дети подменяют родителей. В обеспеченной многодетной семье старшие дети рискуют получить комплекс "отнятой любви", когда с каждым новым сиблингом внимание к ним со стороны родителей ослабевает. А замены нет.
VikaGraum    24.01.2018, 00:29
Оценка:  -1
VikaGraum
И вот такой ребенок может дать девиантную реакцию в любой проблемной ситуации, где его чего-то лишили (в данном случае - девушка уделила внимание кому-то другому. Плюс к тому - возможность употреблять различные в-ва, дестабилизирующие психику.
___
Это, разумеется, только версия.
Seytapio2    24.01.2018, 00:05
Оценка:  -4
Seytapio2
Возможно эти слова будут в очередной раз стерты админами, но факт таков: Таким людям, как подозреваемый медицина не поможет.... конечно, если он тот, за кого его выдают!...вить слишком смазливо выглядит*! И факт в том, что бы можно было сразу попасться, могут совершить не многие...
Глод    23.01.2018, 22:02
Оценка:  +1
Глод
Не мог дотерпеть до 18 марта?
realМовчанюк    23.01.2018, 21:59
Оценка:  +4
realМовчанюк
сколько наркотической грязи бродит по планете!
skygravity    23.01.2018, 21:58
Оценка:  0
skygravity
малолетки - они такие....
Конфузий    23.01.2018, 21:58
Оценка:  +2
Конфузий
3-й курс - малолетка? Да Гайдар в 16 лет полком командовал!
skygravity    23.01.2018, 21:59
Оценка:  +3
skygravity
а Далай-лама XIV с детства Тибетом рулит и шо?)
skygravity    23.01.2018, 21:59
Оценка:  +3
skygravity
вернее не с детства а с рождения....
weightless    23.01.2018, 22:02
Оценка:  -1
weightless
Не с рождения) В Тибете нет наследственной власти
Конфузий    23.01.2018, 21:58
Оценка:  +9
Конфузий
Какая-то странная волна убийств прокатилась по России. Я не вижу будущего у этой страны.
PAPA303    23.01.2018, 22:02
Оценка:  +6
PAPA303
духовные скрепы скрепляются
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