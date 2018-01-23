В Москве студент зверски убил подругу, потом изнасиловал и описал это все в ВКонтакте

Молодой человек изнасиловал уже мертвую девушку. Все свои зверства он описал в соцсети, после чего совершил самоубийство. Три часа подписчики просто лайкали пост .

Студент третьего курса МГТУ им. Баумана убил 19-летнюю девушку, потом сделал публикацию об этом в соцсетях, а потом совершил самоубийство.

Подробности узнали МК и телеграм-канал Mash.

Убийца Артем И. — из обеспеченной многодетной семьи, родители работают в банковской сфере. Учился на 3-ем курсе и параллельно работал в крупной компьютерной фирме, имеющей контракты с банками и операторами мобильной связи.

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Мотивом для убийства Татьяны якобы стала неразделенная любовь.

“Единственное, мы знали, что полтора года назад он расстался с некоей Татьяной и даже плакал. Насчет соседки Татьяны с улицы Казакова уверял, что они просто снимают одну квартиру“, - рассказал Марат, отец Артема.

Артем помогал Татьяне с арендой квартиры ntv.ru

Mash пишет, что студент выложил первый пост с рассказом об убийстве подружки 22 января в 18:53. На протяжении трех часов подписчики Артема просто лайкали рассказ. Ни один не додумался позвонить в полицию. И только через три часа один из друзей Артема обратил внимание на запись и поехал к нему домой. Дверь никто не открывал. Тогда он уже набрал 112.

В записке, которую оставил в ВКонтакте Артем, подробно описываются обстоятельства убийства и то, что он делал с телом девушки. Из поста следует, что преступление он задумал в начале января из ревности к некоему “другу“. Также молодой человек признается в том, что “был наркоманом“. Кроме того, он приводит некоторые детали из своего прошлого: уже в 5-6 классе он вдруг захотел задушить друга “проводом от зарядки“.

В посте он указал, что сначала ударил девушку кулаком, после чего душил и бил ножом. Также парень писал, что когда она потеряла сознание, он свою жертву изнасиловал. Он делал это несколько раз, с перерывами (поспал, поел и опять).

Артем признал в своей публикации, что психически нездоровый, что он “ужасный человек“.

“Но я сделал то, что захотел и посчитал нужным, потому что б...ть я могу. Мог“, - писал убийца.

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“Она лежит сейчас там, в соседней комнате, а я сижу и улыбаюсь. Не уверен, что у меня даже шок был, странно“, - писал убийца. Для родителей он оставил такое обращение: “Вы воспитывали меня хорошим человеком, но я где-то по жизни свернул не туда. Не вините себя, пожалуйста“. После этого он покончил с собой, указав все свои пароли, в том числе от банковских карт.

Напомним, 19 января в Улан-Удэ (Россия) девятиклассник пришел в школу с топором и ножом и устроил там бойню.