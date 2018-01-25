Младшая дочь Путина рассталась с мужем – СМИ

Младшая дочь российского президента Владимира Путина Екатерина Тихонова рассталась с мужем Кириллом Шамаловым.

Екатерина Тихонова, которую называют младшей дочерью российского президента Владимира Путина, рассталась со своим мужем Кириллом Шамаловым. Об этом сообщает в четверг, 25 января, Bloomberg ссылаясь на источники.

По данным издания, разрыв в отношениях Тихоновой и Шамаловым произошел из-за продажи акций нефтехимической компании Сибур, принадлежавших Шамалову другому миллиардеру Леониду Михельсону.

Официально эта информация подтверждена не была.

Читай также: Экс-супруга Путина контролирует арендный бизнес в Москве - СМИ

Кирилл Шамалов — сын совладельца банка Россия Николая Шамалова, который в 2014 году купил 20 процентов акций Сибура. Кирилл Шамалов находится в списке богатейших людей России по версии Forbes.

Как сообщалось, свадьба предполагаемой дочери Владимира Путина Катерины Тихоновой и Кирилла Шамалова состоялась в феврале 2013 года.

Напомним, что в ноябре вице-президент Всемирной федерации рок-н-ролла Манфред Мохаб подтвердил, что Екатерина Тихонова является младшей дочерью президента РФ.