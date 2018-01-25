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Младшая дочь Путина рассталась с мужем – СМИ

Комментариев: 9
Младшая дочь российского президента Владимира Путина Екатерина Тихонова рассталась с мужем Кириллом Шамаловым.
Тихонова разводится с мужем
Тихонова разводится с мужем
East News/REX

Екатерина Тихонова, которую называют младшей дочерью российского президента Владимира Путина, рассталась со своим мужем Кириллом Шамаловым. Об этом сообщает в четверг, 25 января, Bloomberg ссылаясь на источники.

По данным издания, разрыв в отношениях Тихоновой и Шамаловым произошел из-за продажи акций нефтехимической компании Сибур, принадлежавших Шамалову другому миллиардеру Леониду Михельсону.

Официально эта информация подтверждена не была.

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Кирилл Шамалов — сын совладельца банка Россия Николая Шамалова, который в 2014 году купил 20 процентов акций Сибура. Кирилл Шамалов находится в списке богатейших людей России по версии Forbes.

Как сообщалось, свадьба предполагаемой дочери Владимира Путина Катерины Тихоновой и Кирилла Шамалова состоялась в феврале 2013 года.

Напомним, что в ноябре вице-президент Всемирной федерации рок-н-ролла Манфред Мохаб подтвердил, что Екатерина Тихонова является младшей дочерью президента РФ.

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Теги: Россия, Путин, семья, развод, дочь
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Комментариев (9)
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Abarigen    26.01.2018, 01:02
Оценка:  +1
Abarigen
На жену Юрика Луценко похожа, такой же шнобель!
d@nnilka    25.01.2018, 23:51
Оценка:  +8
d@nnilka
Можно вопрос - почему эти новости на украинском сайте ?
сергей11    26.01.2018, 00:34
Оценка:  0
сергей11
Потому что на россии за них убить могут..
wnt    25.01.2018, 23:51
Оценка:  +1
wnt
такая же лилипутка, как и её папа?
YO_ZURI    25.01.2018, 22:18
Оценка:  +2
YO_ZURI
У богатых свои причуды
Perekatipole    25.01.2018, 22:18
Оценка:  +10
Perekatipole
Почему у нее такая страшная рожа?
YO_ZURI    25.01.2018, 22:18
Оценка:  +11
YO_ZURI
потому что вся в отца )))
uster    25.01.2018, 22:18
Оценка:  +6
uster
100%
bard_77    25.01.2018, 22:18
Оценка:  +6
bard_77
А что,предполагаемый папенька симпатичный?
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