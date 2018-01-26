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США расширили санкции против России

Комментариев: 2
Власти США расширили санкции против частных лиц и компаний РФ из-за российской агрессии в Украине. В частности под санкции попали замминистра энергетики России Андрей Черезов и директор департамента Минэнергетики Евгений Грабчак.
США усилили санции против РФ
США усилили санции против РФ
gettyimages.co.uk

Минфин США расширил санкций в отношении России из-за ситуации в Украине. Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Как отмечается, в санкционный список были включены замминистра энергетики России Андрей Черезов, директор департамента Минэнергетики Евгений Грабчак и еще 19 граждан России и Украины.

Также санкции были введены в отношении ряда дочерних структур Сургутнефтегаза, ПАО Силовые машины и Технопромэкспорта.

Всего в санкционный список были добавлены 9 компаний, по 12 компаниям санкции были уточнены.

Напомним, в МИД РФ заявляли, что Россия незамедлительно ответит на новые санкции США, если они будут введены.

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Теги: Россия, США, санкции
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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diver117    27.01.2018, 00:02
Оценка:  0
diver117
Силовые машины - это те, что турбины Сименс в нарушение санкций и договоров в Крым повезли?
Vasilkovich    26.01.2018, 22:59
Оценка:  +5
Vasilkovich
мелко. можно и жестче и нужно
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