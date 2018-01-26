Хакеры обокрали криптовалютную биржу на $400 млн
В Японии с криптовалютной биржи Coincheck хакеры похитили 526 млн токенов криптовалюты NEM, что составляет около 400 млн долларов. Об этом заявили представители биржи во время сегодняшней пресс-конференции, сообщает Bloomberg.
Соучредитель Coincheck, одной из крупнейших японских криптовалютних бирж, Юсуке Оцука отметил, что сейчас компании неизвестно, каким образом с биржи исчезли более 500 млн токенов NEM.
Он заверил, что фирма работает над усилениями безопасности всех активов клиентов.
Японское агентство по финансовым услугам также отреагировало на атаку и заявил, что изучает факты, связанные с Coincheck.
Криптовалюта NEM - десятая по в мире по рыночной стоимости. После сообщения об атаке стоимость криптовалюта NEM снизилась на 7,5%.
Напомним, хакеры взломали криптовалютную биржу NiceHash и украли биткоинов на сумму более 60 миллионов долларов.