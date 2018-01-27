Лукашенко может делать реверансы, но он остается маленьким Путиным - Портников

Политический обозреватель Виталий Портников считает, что авторитарный режим Лукашенко возник задолго до Путина.

Виталий Портников прокомментировал ситуацию касательно блокировки в Беларуси сайта Хартия 97. При этом Портников отметил, что Лукашенко и Путин говорят на одном и том же языке, сообщает Радио Свобода.

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“В Минске решили заблокировать сайт, который является самым популярным оппозиционным ресурсом Беларуси. Это решение продемонстрировало, где границы компромиссов Лукашенко с цивилизованным миром. Белорусский президент может делать реверансы перед Западом, чтобы облегчить для себя и для своего окружения санкционный режим, но все равно остается маленьким Путиным. И более того – это Путин большой Лукашенко. Ведь Лукашенко стал строить свой авторитарный режим еще тогда, когда Путин носил чемоданы за мэром Петербурга“, – написал Портников.

Виталий заявил, что Хартия 97 является достоверным источником информации.

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“Для Украины это также важный урок. Мы долгие годы пытаемся построить отношения с Минском, пытаясь как бы не замечать зависимости Лукашенко от Кремля. Но это не только денежная зависимость. Это и зависимость ценностного уровня. Лукашенко и Путин разговаривают друг с другом на одном языке – языке авторитаризма и уважают силу и ложь“, – подчеркнул Портников.

Ранее сообщалось о том, что Лукашенко проигнорировал саммит стран Восточного партнерства.