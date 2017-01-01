Территорию Турции обстреляли из российского оружия – СМИ

В ответ артиллерийские части, дислоцированные в турецкой провинции Хатай, подвергли обстрелу объекты сирийских курдов в анклаве Африн.

В Турции подозревают, что Россия вооружает курдов Анадолу

В Турции район Кырыкхан провинции Хатай был обстрелян из российского оружия. Об этом сообщает Анадолу. По информации агентства, огонь вели сирийские курды.

"Террористы, орудующие на северо-западе Сирии, использовали ПТРК 9К113 Конкурс (AT-5 Spandrel по классификации НАТО). Никто при обстреле не пострадал", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ответ артиллерийские части, дислоцированные в турецкой провинции Хатай, подвергли обстрелу объекты курдов в Африне.

Как сообщал Корреспондент.net, 20 января Турция начала в Сирии военную операцию Оливковая ветвь против группировок курдов. Власти страны подчеркнули, что она направлена исключительно против террористов.

Турецкие танки вошли в сирийский Африн, а авиация ударила по аэродрому Минниг на северо-западе страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что войска быстро уничтожат курдских боевиков.