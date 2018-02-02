Во Франции разбились два военных вертолета, есть жертвы

Погибли по меньшей мере пять человек.

Два военных вертолета типа Gazelle разбились сегодня в департаменте Вар на юге Франции. Погибли минимум пять человек, сообщает Le Figaro.

Изначально сообщалось о шести жертвах, но тел было найдено пять. Поиски шестой возможной жертвы продолжаются.

Как сообщили в префектуре, вертолеты принадлежали авиационному училищу сухопутных войск.

Причины катастрофы пока не называются.

Напомним, 31 января вертолет Robinson-44 рухнул на жилой дом в американском городе Ньюпорт-Бич (штат Калифорния). Три человека погибли, двое получили ранения.