Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Во Франции разбились два военных вертолета, есть жертвы

Комментариев: 1
Погибли по меньшей мере пять человек.
Вертолеты принадлежали авиационному училищу
Вертолеты принадлежали авиационному училищу

Два военных вертолета типа Gazelle разбились сегодня в департаменте Вар на юге Франции. Погибли минимум пять человек, сообщает Le Figaro.

Изначально сообщалось о шести жертвах, но тел было найдено пять. Поиски шестой возможной жертвы продолжаются.

Как сообщили в префектуре, вертолеты принадлежали авиационному училищу сухопутных войск.

Причины катастрофы пока не называются.

Напомним, 31 января вертолет Robinson-44 рухнул на жилой дом в американском городе Ньюпорт-Бич (штат Калифорния). Три человека погибли, двое получили ранения.

Поделись:
Теги: Франция, авиакатастрофа, крушение, вертолеты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
para-trooper    02.02.2018, 13:43
Оценка:  +1
para-trooper
Сразу два?
Столкновение?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь