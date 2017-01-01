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YouTube будет ставить пометку на ролики государственных СМИ

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Во время демонстрации видео специальная отметка будет отображаться над его названием и будет включать в себя ссылку на страницу СМИ в Википедии.
YouTube
YouTube
скриншот

Видеоролики, подготовленные государственными СМИ будут помечаться специальной отметкой в YouTube. Об этом в субботу, 3 февраля сообщает УНІАН со ссылкой на официальное заявление компании.

"Наша цель - обеспечить пользователей дополнительной информацией, чтобы помочь им лучше понимать источники тех новостных материалов, которые они выбирают смотреть на YouTube", — говорится в заявлении.

Во время демонстрации подобных видео специальная отметка будет отображаться над его названием и будет включать в себя ссылку на страницу СМИ в Википедии.

Ранее сообщалось, что YouTube объявил о введении новых правил и ужесточении процесса монетизации контента.

Ранее сообщалост, что соцсеть Facebook создала конкурента видеохостинга YouTube.

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Теги: СМИ, YouTube, видео, видео youtube
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Источник: korrespondent.net

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