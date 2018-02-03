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Россия нанесла авиаудар за сбитый в Сирии самолет

Комментариев: 10
Ранее боевиками Джебхат ан-Нусры из ПЗРК был сбит российский штурмовик Су-25, выполнявший облет зоны деэскалации Идлиб.
Россия нанесла авиаудар за сбитый в Сирии самолет
mil.ru

Российские военные заявили, что нанесли групповой удар высокоточным оружием по району, откуда была запущена ракета переносного зенитного комплекса (ПЗРК), сбившая российский штурмовик Су-25. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ вечером в субботу, 3 февраля.

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Согласно заявлению, убиты 30 боевиков Джебхат ан-Нусры. По району, подконтрольному террористической группировке Джебхат ан-Нусра в провинции Идлиб, откуда был произведен пуск ракеты ПЗРК по российскому самолету Су-25, нанесен групповой удар высокоточным оружием

В российском Минобороны добавили, что “по данным радиоперехватов, в результате удара уничтожено более 30 боевиков Джебхат ан-Нусры.

Россия нанесла авиаудар за сбитый в Сирии самолет
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Ранее сегодня сообщалось, что в Сирии сбили российский штурмовик Су-25 ракетой “земля-воздух“. Пилот успел катапультироваться, однако, сообщили в Минобороны РФ, позже был убит в бою с террористами.

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Теги: Россия, Сирия, Конфликт в Сирии, авиаудары по Сирии, самолеты
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Комментариев (10)
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bull2008    04.02.2018, 00:16
Оценка:  0
bull2008
упс! откуда у кацапов высокоточное оружие?
СтальнаяКрыса    04.02.2018, 01:47
Оценка:  -1
СтальнаяКрыса
Ага, высокоточное. Там наверняка кроме 30 боевиков Джебхат ан-Нусры, погибло столько же а то и более мирного населения.
krolikoffnеt    03.02.2018, 22:59
Оценка:  +3
krolikoffnеt
Красиво сегодня сирийцы приземлили российский СУ-25 . Из пилота бифштекс сделали. Теперь он домой не вернется в тамбов.
NOREGA    04.02.2018, 00:14
Оценка:  -3
NOREGA
Террористы поддерживают террористов. Польша приняла закон против террористов. Со всех сторон террористы окружены цивилизацией.
Ser7    03.02.2018, 22:58
Оценка:  +9
Ser7
Так ввп вывел свои войска из Сирии ? Да и о полной победе на Игилом говорил. Или опять соврали?

Чего забыл российский летчик у арабов? За длинным рублем полетел.
Вот и заработал себе земельный участок.
сергей11    03.02.2018, 22:57
Оценка:  +18
сергей11
А чего не 300??? Высокоточники, блин..)))
I_gor2    03.02.2018, 22:57
Оценка:  +15
I_gor2
почему не 3000.
krolikoffnеt    03.02.2018, 22:59
Оценка:  +2
krolikoffnеt
Мобильный крематорий по 3,5 тонны российских отпускников может в сутки переработать, а там он отнюдь не один .
krolikoffnеt    03.02.2018, 22:59
Оценка:  +1
krolikoffnеt
Ментосс - вам на вашей россии киселев мощно мозги промыл .
ГлавныйШтукатур    03.02.2018, 22:57
Оценка:  +16
ГлавныйШтукатур
Ахахаха ))) Высакаточным.... Я плакалЪ
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