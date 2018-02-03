Ранее боевиками Джебхат ан-Нусры из ПЗРК был сбит российский штурмовик Су-25, выполнявший облет зоны деэскалации Идлиб.

Российские военные заявили, что нанесли групповой удар высокоточным оружием по району, откуда была запущена ракета переносного зенитного комплекса (ПЗРК), сбившая российский штурмовик Су-25. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ вечером в субботу, 3 февраля.

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Согласно заявлению, убиты 30 боевиков Джебхат ан-Нусры. По району, подконтрольному террористической группировке Джебхат ан-Нусра в провинции Идлиб, откуда был произведен пуск ракеты ПЗРК по российскому самолету Су-25, нанесен групповой удар высокоточным оружием

В российском Минобороны добавили, что “по данным радиоперехватов, в результате удара уничтожено более 30 боевиков Джебхат ан-Нусры.

Россия нанесла авиаудар за сбитый в Сирии самолет 0:00 / 01:02

Ранее сегодня сообщалось, что в Сирии сбили российский штурмовик Су-25 ракетой “земля-воздух“. Пилот успел катапультироваться, однако, сообщили в Минобороны РФ, позже был убит в бою с террористами.