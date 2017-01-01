В Абу-Даби разбились 44 автомобиля
В столице ОАЭ произошла масштабная авария. В ней разбились 44 автомобиля, в результате пострадали 22 человека. По предварительной информации причиной аварии стал туман.
В Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в котором разбились 44 автомобиля. Об этом сообщает во вторник, 6 февраля, издание Khaleej Times.
По предварительной информации, причиной аварии стала плохая видимость из-за тумана.
В результате происшествия пострадали 22 человека.
Полиция города призвала автомобилистов соблюдать осторожность и избегать вождения на высоких скоростях.
#_ . pic.twitter.com/r6KOLtZaMu— (@ADPoliceHQ) 6 февраля 2018 г.
Напомним, в истории ОАЭ были случаи, когда на дорогах разбивались более 100 машин.
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