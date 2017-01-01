В Абу-Даби разбились 44 автомобиля

В столице ОАЭ произошла масштабная авария. В ней разбились 44 автомобиля, в результате пострадали 22 человека. По предварительной информации причиной аварии стал туман.

В Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в котором разбились 44 автомобиля. Об этом сообщает во вторник, 6 февраля, издание Khaleej Times.

По предварительной информации, причиной аварии стала плохая видимость из-за тумана.

В результате происшествия пострадали 22 человека.

Полиция города призвала автомобилистов соблюдать осторожность и избегать вождения на высоких скоростях.

Напомним, в истории ОАЭ были случаи, когда на дорогах разбивались более 100 машин.

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