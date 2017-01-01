Гаагский трибунал начал расследование против Венесуэлы и Филиппин

Главный прокурор Международного уголовного суда сообщила о проверке информации о предполагаемых преступлениях против человечности в двух странах.

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге начал расследования по подозрению в совершении преступлений против человечности в Венесуэле и на Филиппинах. В четверг, 8 февраля, главный обвинитель МУС Фату Бенсуда заявила, что пристально следит за ситуацией в обеих странах с 2016 года.

После тщательной проверки информации о преступлениях, находящихся в сфере компетенции суда, она приняла решение начать предварительное расследование по каждому отдельному случаю.

По словам Бенсуды, у нее имеются сведения о жестоком обращении с противниками президента Венесуэлы Николаса Мадуро во время акций протестов, а также после задеражния. В ноябре 2017 года смещенная с поста генпрокурора Венесуэлы Луиза Ортега призвала МУС расследовать случаи убийств и пыток, совершенных властями страны, и сообщила о "систематической" агрессии в отношении гражданского населения.

В случае Филиппин расследование ведется в отношении объявленной президентом этой страны Родриго Дутерте войны против наркоторговцев. Около десяти месяцев назад филиппинский адвокат обратился в МУС с иском против властей страны, заявив, что жертвами кампании против наркотиков стали порядка 8 тысяч человек.

Находящийся с 2016 года у власти Дутерте поручил силам безопасности жестко пресекать деятельность предполагаемых наркодилеров и открыто выступает за их физическое уничтожение.

Ранее сегодня глава комиссии по финансам и экономическому развитию парламента Венесуэлы Рафаэль Гусман заявил, что уровень инфляции в стране превысил 4000%. Он считает виновными в этом власти во главе с Николосом Мадуро.

Источник: Русская служба DW

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