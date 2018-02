Трамп подписал закон о бюджете США

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о федеральном бюджете на 2018-2019 финансовый год, продлив финансирование правительственных ведомств. Об этом глава государства сообщил в Twitter.

“Только что подписал законопроект. Теперь мы будем сильнее, чем когда-либо раньше. Мы любим нашу армию и нуждаемся в ней, мы дали ей все и даже больше. Это случилось впервые за долгое время. Также это означает рабочие места, рабочие места и еще раз рабочие места!“, – написал Трамп.

Just signed Bill. Our Military will now be stronger than ever before. We love and need our Military and gave them everything — and more. First time this has happened in a long time. Also means JOBS, JOBS, JOBS!