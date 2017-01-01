Трамп подписал закон о бюджете США

Документ поступил на подписание главы американского государства после того, как его приняли Сенат и Палата представителей .

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о федеральном бюджете на 2018-2019 финансовый год, продлив финансирование правительственных ведомств. Об этом глава государства сообщил в Twitter.

“Только что подписал законопроект. Теперь мы будем сильнее, чем когда-либо раньше. Мы любим нашу армию и нуждаемся в ней, мы дали ей все и даже больше. Это случилось впервые за долгое время. Также это означает рабочие места, рабочие места и еще раз рабочие места!“, – написал Трамп.

Just signed Bill. Our Military will now be stronger than ever before. We love and need our Military and gave them everything — and more. First time this has happened in a long time. Also means JOBS, JOBS, JOBS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 февраля 2018 г.

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Законопроект поступил на подписание главы государства после того, как его приняли Сенат и Палата представителей Конгресса США.

Ранее Белый дом призвал федеральные ведомства США готовиться к шатдауну – временному закрытию из-за отсутствия соглашения по бюджету. Срок предыдущего временного бюджетного соглашения истек накануне в полночь.

Напомним, 20 января правительство США временно прекратило работу, поскольку в Конгрессе не удалось договориться о бюджете правительства. Тогда федеральные учреждения в Америке три дня работали с перебоями.