Сирийские ПВО впервые сбили израильский самолет

Сирийцы впервые смогли сбить израильский истребитель. Оба пилота катапультировались на израильской территории, они ранены.

Израильский истребитель F-16 был подбит сирийской системой ПВО. Об этом сообщила Армия обороны Израиля 10 февраля.

Подбитый самолет упал на территории Израиля. Оба пилота катапультировались, их доставили в больницу.

F-16 был сбит во время операции против иранских целей в Сирии. Ранее израильская армия перехватила иранский беспилотник в своем воздушном пространстве. Оказалось, что пункт управления дроном находится в Сирии, с которой Израиль формально находится в состоянии войны. Было принято решение нанести авиаудар.

This morning, after it conducted an attack on Syrian base, an Israeli F-16 was shot down by Syrian air defense while flying over the western countryside of Damascus after.

Pilots were able to eject from plane after it was struck by an anti-aircraft missile.

Video of downed F-16👇 pic.twitter.com/wigUp8fJgJ — Kirk (@kroslav) 10 февраля 2018 г.

“В ответ на нарушение израильского суверенитета мы атаковали пункт управления непосредственно этого БПЛА - иранскую структуру в Сирии. В операции участвовали восемь истребителей, которые были встречены массированным огнем ПВО, что означает, что сирийцы решили вступить в действия, несмотря на то, что атакованы были иранские объекты на их земле“, - рассказал представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус, передает ТАСС.

Следы от систем ПВО на израильско-сирийской границе EPA/UPG

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По словам военного, оба пилота катапультировались на израильской территории, один ранен тяжело, второй получил легкие ранения.

Syrian Air Defence System shot Down Israeli F-16 fighter jet.

Footage of the crashed plane#Exclusive pic.twitter.com/3kC1EgTXgV — TigerAH (@CaptainTigerAH) 10 февраля 2018 г.

Israeli pilot caught on video after ejecting from F16. pic.twitter.com/UO4sqHMNF3 — LTC (R) Peter Lerner (@LTCPeterLerner) 10 февраля 2018 г.

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Отметим, что сирийское информагентство SANA сообщило, что сирийская ПВО сбила не один, а несколько самолетов АОИ во время “новой агрессии Израиля против одной из военных баз в центральной части страны“. Однако Израиль утверждает, что потерял только один.

В ответ Израиль нанес еще один удар по Сирии. Он атаковал 12 целей, в том числе - три баталии воздушной обороны и четыре военные иранские объекта.

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“Истребители были обстреляны сирийскими системами ПВО в тот момент, когда они уже были на израильской территории, - рассказал Конрикус. - В ответ на это мы нанесли удары по 12 целям - четырем иранским и восьми сирийским - на территории Сирии“. По словам армейского представителя, “израильские самолеты после осуществления второй миссии безопасно вернулись на базы, во время миссии от 15 до 20 зенитных ракет были выпущены по ним, но ни по одному самолету не было зафиксировано попаданий“.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорил, что не позволит Ирану закрепиться в военном плане в Сирии.

