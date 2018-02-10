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Сирийские ПВО впервые сбили израильский самолет

Комментариев: 8
Сирийцы впервые смогли сбить израильский истребитель. Оба пилота катапультировались на израильской территории, они ранены.
Место крушения израильского F-16
Место крушения израильского F-16
EPA/UPG

Израильский истребитель F-16 был подбит сирийской системой ПВО. Об этом сообщила Армия обороны Израиля 10 февраля.

Подбитый самолет упал на территории Израиля. Оба пилота катапультировались, их доставили в больницу.

F-16 был сбит во время операции против иранских целей в Сирии. Ранее израильская армия перехватила иранский беспилотник в своем воздушном пространстве. Оказалось, что пункт управления дроном находится в Сирии, с которой Израиль формально находится в состоянии войны. Было принято решение нанести авиаудар.

“В ответ на нарушение израильского суверенитета мы атаковали пункт управления непосредственно этого БПЛА - иранскую структуру в Сирии. В операции участвовали восемь истребителей, которые были встречены массированным огнем ПВО, что означает, что сирийцы решили вступить в действия, несмотря на то, что атакованы были иранские объекты на их земле“, - рассказал представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус, передает ТАСС.

Следы от систем ПВО на израильско-сирийской границе
Следы от систем ПВО на израильско-сирийской границе
EPA/UPG

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По словам военного, оба пилота катапультировались на израильской территории, один ранен тяжело, второй получил легкие ранения.

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Отметим, что сирийское информагентство SANA сообщило, что сирийская ПВО сбила не один, а несколько самолетов АОИ во время “новой агрессии Израиля против одной из военных баз в центральной части страны“. Однако Израиль утверждает, что потерял только один.

В ответ Израиль нанес еще один удар по Сирии. Он атаковал 12 целей, в том числе - три баталии воздушной обороны и четыре военные иранские объекта.

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“Истребители были обстреляны сирийскими системами ПВО в тот момент, когда они уже были на израильской территории, - рассказал  Конрикус. - В ответ на это мы нанесли удары по 12 целям - четырем иранским и восьми сирийским - на территории Сирии“. По словам армейского представителя, “израильские самолеты после осуществления второй миссии безопасно вернулись на базы, во время миссии от 15 до 20 зенитных ракет были выпущены по ним, но ни по одному самолету не было зафиксировано попаданий“.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорил, что не позволит Ирану закрепиться в военном плане в Сирии. 
 

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Теги: Израиль, Сирия, самолеты, истребитель, Иран, крушение, сбитый самолет
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Комментариев (8)
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Ярослав    10.02.2018, 19:58
Оценка:  -2
Ярослав
Израильтяне и Турки - это те, которые никогда не оставались в долгу и не боялись дать ответку. По-моиму, "давно победившие" ИГИЛ ихтамнеты РФ, скоро смачно там отхватят. Будут гореть там и С-400 и панцыри полыхать!
Cuklon    10.02.2018, 19:18
Оценка:  -4
Cuklon
Сирийские ПВО или руские ПВО ))) ...а ихтамнет ))

Mdvx343    10.02.2018, 19:09
Оценка:  -1
Mdvx343
ПВО явно кацы в Сирию поставили, а оно полудырявое!!!!
u_r_all_losers    10.02.2018, 16:53
Оценка:  -4
u_r_all_losers
1: 1 Су 25 F-16
Иван    10.02.2018, 19:09
Оценка:  -1
Иван
Су сбили турки
genasgv67    10.02.2018, 19:28
Оценка:  -2
genasgv67
1,5 0.5 один труп против 2 раненых
zveroboy111    10.02.2018, 14:33
Оценка:  +4
zveroboy111
сірійці не знають, на що наштиркнулися.
Ярослав    10.02.2018, 19:55
Оценка:  -2
Ярослав
Сирийцы? По-моиму "наштыркнулыся" там гоп-компания давно победившего ИГИЛ путлера.
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