Сирийские ПВО впервые сбили израильский самолет

Израильский истребитель F-16 был подбит сирийской системой ПВО. Об этом сообщила Армия обороны Израиля 10 февраля.

Подбитый самолет упал на территории Израиля. Оба пилота катапультировались, их доставили в больницу.

F-16 был сбит во время операции против иранских целей в Сирии. Ранее израильская армия перехватила иранский беспилотник в своем воздушном пространстве. Оказалось, что пункт управления дроном находится в Сирии, с которой Израиль формально находится в состоянии войны. Было принято решение нанести авиаудар.

