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Израильские ВВС атаковали 12 сирийских и иранских целей в Сирии

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Вооруженные силы Израиля нанесли удары по военным целям Ирана и Сирии на сирийской территории. В частности, атакованы три зенитные батареи.
ВС Израиля нанесли удары по 12 военным целям
ВС Израиля нанесли удары по 12 военным целям
idf.il

Вооруженные силы Израиля нанесли удары по 12 военным целям Ирана и Сирии на сирийской территории. Об этом в субботу, 10 февраля, заявил представитель израильской армии обороны Джонатан Конрикус.

По его данным, ВВС Израиля атаковали три зенитные батареи и четыре иранские военные цели.

"Армия обороны Израиля будет решительно действовать против таких серьезных нарушений суверенитета Израиля со стороны Ирана и Сирии и продолжит действовать в случае необходимости. Армия обороны Израиля готова ко всем возможным вариантам развития и продолжит действовать, согласно обстоятельствам", – отмечается в заявлении.

По данным СМИ, ранее ВВС Израиля сбили иранский беспилотник, запущенный с территории Сирии и оказавшийся в границах Израиля, однако потеряли один из своих истребителей после активации системы ПВО Сирии.

 

 

Напомним, ранее израильская авиация атаковала комплекс ХАМАС, состоящий из двух военных построек, в южной части анклава.

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Теги: Иран, авиация, Израиль, Сирия, беспилотник, авиаудар
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Источник: korrespondent.net

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