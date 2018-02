Израильские ВВС атаковали 12 сирийских и иранских целей в Сирии

Вооруженные силы Израиля нанесли удары по 12 военным целям Ирана и Сирии на сирийской территории. Об этом в субботу, 10 февраля, заявил представитель израильской армии обороны Джонатан Конрикус.

По его данным, ВВС Израиля атаковали три зенитные батареи и четыре иранские военные цели.

"Армия обороны Израиля будет решительно действовать против таких серьезных нарушений суверенитета Израиля со стороны Ирана и Сирии и продолжит действовать в случае необходимости. Армия обороны Израиля готова ко всем возможным вариантам развития и продолжит действовать, согласно обстоятельствам", – отмечается в заявлении.

По данным СМИ, ранее ВВС Израиля сбили иранский беспилотник, запущенный с территории Сирии и оказавшийся в границах Израиля, однако потеряли один из своих истребителей после активации системы ПВО Сирии.

