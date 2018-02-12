Переключиться на мобильную версию

В Сети показали наемников Вагнера, погибших от авиаудара США

Комментариев: 2
По данным расследовательской группы CIT, два российских наемника ранее воевали на стороне боевиков на Донбассе.

Ладыгин и Косотуров, предположительно, ранее воевали на Донбассе
Ладыгин и Косотуров, предположительно, ранее воевали на Донбассе

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT, - ред.) узнала имена четырех россиян, погибших в Сирии 7 февраля при авиаударе международной антитеррористической коалиции под командованием США. Об этом сообщает Радио Свобода.

Читай также: Россияне сказали, что их там не было - Мэттис о разгроме Вагнера

“Это Алексей Ладыгин из Рязани, Владимира Логинов из Хабаровска, а также Станислав Матвеев и Игорь Косотуров из города Асбеста Свердловской области“, - отмечается в сообщении.

Все они служили в российской незарегистрированной частной военной компании Вагнера.

По данным CIT, Ладыгин и Косотуров, предположительно, ранее воевали на стороне боевиков на Донбассе. Общее число россиян, погибших при авиаударе 7 февраля, точно неизвестно.

"Хмурый" погиб в Сирии
facebook.com/CITeam.org

“Вряд ли возможно установить общее количество погибших от американских ударов “вагнеровцев“, однако сам факт их гибели уже не может вызывать сомнений. Обращает на себя внимание то, что посты о их гибели появились необычно быстро — обычно родственники и сослуживцы узнают о гибели бойцов ЧВК только спустя несколько недель или даже месяцев“, - сообщилт в CIT.

Американский телеканал CBS со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что в Сирии под авиаудар международной антитеррористической коалиции под командованием США попали российские наемники. “Наемники оказались в районе селения Хишам, где якобы пытались захватить нефтяное месторождение“, -говорилось в сообщении. 

Читай также: Чемпион России по дуэльной стрельбе воевал на Донбассе - СБУ

Ранее стало известно, что более ста бойцов союзных сирийскому диктатору Башару Асаду подразделений погибли в результате совместной контроперации ВВС международной коалиции и оппозиционных сил, которая произошла в ночь на 8 февраля в пригороде Дейр-эз-Зора.

 

Поделись:
Теги: Сирия, наемники, Вагнер, Россия, российские военные
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
eddgek    12.02.2018, 18:18
Оценка:  +6
eddgek
НУ И ОК.../////\\\\\
Woodbrother    12.02.2018, 17:55
Оценка:  +7
Woodbrother
Четвертые сутки, как мясо дымится
Средь черных обломков, что танками были вчера
Наемник лодыгин домой не вернется
Зачем вам в рязани чужая земля ?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь