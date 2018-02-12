В Сети показали наемников Вагнера, погибших от авиаудара США
Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT, - ред.) узнала имена четырех россиян, погибших в Сирии 7 февраля при авиаударе международной антитеррористической коалиции под командованием США. Об этом сообщает Радио Свобода.
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“Это Алексей Ладыгин из Рязани, Владимира Логинов из Хабаровска, а также Станислав Матвеев и Игорь Косотуров из города Асбеста Свердловской области“, - отмечается в сообщении.
Ладыгин Алексей “Хмурый“ (31/05/91(92), Рязань) воевал на Донбассе, погиб 07/02/18 в Дейр-эз-Зоре, Сирия #груз200 pic.twitter.com/zFD7vnDhnT— Necro Mancer (@666_mancer) 11 февраля 2018 г.
Матвеев Станислав “Матвей“ 15.06.1979 из Асбеста погиб в Дейр-эз-Зоре 07.02.2018 pic.twitter.com/z5M0n4gLkU— Хуёвый Москаль (@bad_moskal) 12 февраля 2018 г.
Косотуров Игорь Николаевич 30.12.1972 из Асбеста погиб в Дейр-эз-Зоре 07.02.2018 pic.twitter.com/nsEtTSlldu— Хуёвый Москаль (@bad_moskal) 12 февраля 2018 г.
Все они служили в российской незарегистрированной частной военной компании Вагнера.
По данным CIT, Ладыгин и Косотуров, предположительно, ранее воевали на стороне боевиков на Донбассе. Общее число россиян, погибших при авиаударе 7 февраля, точно неизвестно.
“Вряд ли возможно установить общее количество погибших от американских ударов “вагнеровцев“, однако сам факт их гибели уже не может вызывать сомнений. Обращает на себя внимание то, что посты о их гибели появились необычно быстро — обычно родственники и сослуживцы узнают о гибели бойцов ЧВК только спустя несколько недель или даже месяцев“, - сообщилт в CIT.
Американский телеканал CBS со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что в Сирии под авиаудар международной антитеррористической коалиции под командованием США попали российские наемники. “Наемники оказались в районе селения Хишам, где якобы пытались захватить нефтяное месторождение“, -говорилось в сообщении.
Памятник воинам-интернационалистам в Колпино (Санкт-Петербург). Ранее о гибели 5 штурмового отряда «Вагнера» в Сирии сообщал Игорь Гиркин (Стрелков). pic.twitter.com/FdcJhkeg2R— CIT (@CITeam_ru) 12 февраля 2018 г.
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Ранее стало известно, что более ста бойцов союзных сирийскому диктатору Башару Асаду подразделений погибли в результате совместной контроперации ВВС международной коалиции и оппозиционных сил, которая произошла в ночь на 8 февраля в пригороде Дейр-эз-Зора.
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