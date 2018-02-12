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Лидера Оплота застрелил украинский киллер – СМИ

Комментариев: 2
В убийстве Евгения Жилина обвиняют украинца Николая Дидковского. Его опознал пострадавший охранник.
Евгения Жилина расстреляли в подмосковном ресторане
Евгения Жилина расстреляли в подмосковном ресторане
Скриншот

Следователи ГСУ СК РФ по Московской области установили, что лидера партии Оплот Евгения Жилина застрелил киллер из Украины Николай Дидковский. Об этом сообщает Росбалт, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

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“Были собраны неопровержимые доказательства, что он являлся исполнителем преступления, также его опознал пострадавший во время нападения друг и охранник Жилина Андрей Козарь“, — рассказал собеседник агентства.

Источник сообщил, что Дидковского объявили в международный розыск. Суд по ходатайству ГСУ СК РФ по МО вынес решение о заочном аресте Дидковского.

Напомним, Евгения Жилина застрелили 19 сентября 2016 года в подмосковном ресторане Ветерок, убийце удалось скрыться. Оперативники следственного комитета России определили мотивы убийства.
 

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Теги: Россия, убийство, киллер, Евгений Жилин, Жилин, Оплот
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Комментариев (2)
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strelokc    12.02.2018, 19:46
Оценка:  +1
strelokc
Как то бредово разъяснена информация....
realМовчанюк    12.02.2018, 17:45
Оценка:  +4
realМовчанюк
а в чём фишка уничтожения фашиста? в чём дело?
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