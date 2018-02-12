Лидера Оплота застрелил украинский киллер – СМИ
Следователи ГСУ СК РФ по Московской области установили, что лидера партии Оплот Евгения Жилина застрелил киллер из Украины Николай Дидковский. Об этом сообщает Росбалт, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
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“Были собраны неопровержимые доказательства, что он являлся исполнителем преступления, также его опознал пострадавший во время нападения друг и охранник Жилина Андрей Козарь“, — рассказал собеседник агентства.
Источник сообщил, что Дидковского объявили в международный розыск. Суд по ходатайству ГСУ СК РФ по МО вынес решение о заочном аресте Дидковского.
Напомним, Евгения Жилина застрелили 19 сентября 2016 года в подмосковном ресторане Ветерок, убийце удалось скрыться. Оперативники следственного комитета России определили мотивы убийства.