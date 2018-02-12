Лидера Оплота застрелил украинский киллер – СМИ

В убийстве Евгения Жилина обвиняют украинца Николая Дидковского. Его опознал пострадавший охранник.

Следователи ГСУ СК РФ по Московской области установили, что лидера партии Оплот Евгения Жилина застрелил киллер из Украины Николай Дидковский. Об этом сообщает Росбалт, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

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“Были собраны неопровержимые доказательства, что он являлся исполнителем преступления, также его опознал пострадавший во время нападения друг и охранник Жилина Андрей Козарь“, — рассказал собеседник агентства.

Источник сообщил, что Дидковского объявили в международный розыск. Суд по ходатайству ГСУ СК РФ по МО вынес решение о заочном аресте Дидковского.

Напомним, Евгения Жилина застрелили 19 сентября 2016 года в подмосковном ресторане Ветерок, убийце удалось скрыться. Оперативники следственного комитета России определили мотивы убийства.

