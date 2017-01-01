Собчак подала в суд на участие Путина в выборах

Верховный суд России рассмотрит жалобу, поскольку Владимир Путин уже занимал должность главы государства два срока подряд и теперь может нарушить Конституцию РФ.

Кандидат в президенты России Ксения Собчак подала жалобу в Верховный суд РФ на регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата на выборах главы государства. Об этом сообщает Интерфакс в среду, 14 февраля.

"Судебное заседание назначено на 16 февраля в 10:00", – сообщили в суде.

В жалобе Собчак просит Верховный суд РФ "признать незаконным и отменить решение Центральной избирательной комиссии РФ от 6 февраля 2018 года о регистрации Путина В.В. кандидатом в президенты Российской Федерации".

Как указывается в жалобе, Путин не имеет права по Конституции выдвигаться на эту должность, так как занимал ее уже два срока подряд.

В свою очередь, зампред ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что запретов на участие Путина в выборах на пока нет.

"Эта тема уже давно всеми изучена и обсуждена, поэтому удивляет, что Ксения Анатольевна только сейчас дошла до того, чтобы опять поднять эту тему. Судебные решения по данному вопросу уже были, есть однозначный ответ – на данный момент запретов на участие в президентских выборах у Владимира Владимировича нет", – сказал Булаев.

Напомним, более 70% россиян готовы проголосовать за Владимира Путина на будущих выборах президента РФ. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

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