Япония: Корабль КНДР получил грузы в обход санкций

Японская патрульная служба зафиксировала возможную передачу грузов на танкер Северной Кореи. Об инциденте проинформировали Совбез ООН.

В МИД Японии заявили, что патрульный самолет службы безопасности страны на море зафиксировал возможную передачу грузов с одного судна на другое в нарушение санкций против Северной Кореи, принятых Совбезом ООН, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что японская патрульная служба сфотографировала в Восточно-Китайском море два танкера, один из которых принадлежит Северной Корее.

Оба судна стояли, вплотную сблизившись бортами, как это происходит при перегрузке товаров или нефти в открытом море.

"Поздно ночью 13 февраля патрульный самолет первого отряда службы безопасности на море Р-3С зафиксировал сближение бортами северокорейского танкера Rye Song Gang-1 и танкера Wan Heng-11 под флагом Белиза в 250 километрах к востоку от Шанхая в Восточно-Китайском море. Исходя из того, что оба корабля сблизились ночью и на них было включено освещение, есть вероятность, что там проводились какие-то работы. Правительство, принимая во внимание все обстоятельства, имеет основания подозревать, что там проводилась передача грузов с корабля на корабль, запрещенная санкциями Совета Безопасности ООН", - указано в документе.

Ранее СМИ сообщили, что КНДР не менее трех раз отправляла уголь через порты России, нарушая таким образом санкции Совбеза ООН.

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